Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Kurz vor dem Trainingsauftakt hat der Hamburger SV die Verpflichtung von Wunschstürmer Rayan Philippe perfekt gemacht. Der 24 Jahre alte Franzose kommt von Eintracht Braunschweig und war am Mittwoch auch gleich bei der ersten Erstliga-Trainingseinheit der Hamburger nach sieben Jahren Zweitklassigkeit dabei. Philippe unterschrieb einen Vierjahresvertrag, wie der Aufsteiger mitteilte.

Laut Medienberichten muss der HSV für den Franzosen etwa drei Millionen Euro an den Zweitligisten Braunschweig überweisen. Er ist der dritte Hamburger Neuzugang nach Verteidiger Jordan Torunarigha (KAA Gent) und Mittelfeldspieler Nicolai Remberg (Holstein Kiel). In der vergangenen Saison war Philippe mit 14 Pflichtspiel-Toren maßgeblich am Braunschweiger Klassenerhalt beteiligt. In den beiden Duellen mit dem HSV erzielte er insgesamt drei Treffer, zudem war er in der Relegation erfolgreich.