Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Die Verhandlungen zwischen der AC Mailand und Bayer Leverkusen über einen Wechsel von Granit Xhaka gehen in die entscheidende Phase. Laut der "Gazzetta dello Sport" bieten die Rossoneri eine Ablöse von zehn Millionen Euro. Um den Bundesligisten zu überzeugen, will Milan Abwehrspieler Malick Thiaw in den Transfer einbinden.

Thiaw wechselte in der Saison 2022/23 von Schalke 04 in die Lombardei. In der abgelaufenen Saison kam er in 22 Ligaspielen zum Einsatz. In Leverkusen könnte er Jonathan Tah ersetzen, der ablösefrei zum FC Bayern wechselte.