Biathlon in Oslo: Preuß feiert Sprintsieg vor Jeanmonnot

Franziska Preuß hat das letzte Sprintrennen der Saison in Oslo mit einem Wimpernschlagvorsprung vor der Französin Jeanmonnot gewonnen und damit die kleine Kugel im Sprintweltcup.

Am Ende ist Franziska Preuß hauchdünn vor Jeanmonnot. Quelle: dpa

Franziska Preuß hat mit ihrem dritten Saisonsieg die kleine Kristallkugel im Sprint gewonnen und kommt dem anvisierten Triumph im Gesamtweltcup immer näher. Die 31-Jährige setzte sich beim Weltcupfinale am Holmenkollen dank fehlerfreiem Schießen und toller Laufzeit mit zwei Zehntelsekunden Vorsprung auf Konkurrentin Lou Jeanmonnot durch.

Der Vorsprung im Kampf um die große Kristallkugel auf die Französin wächst damit bei zwei ausstehenden Rennen von 20 auf 35 Punkte an.

Preuß legt Grundlage beim Schießen

Mit zwei schnellen und fehlerfreien Schießserien legte die mit Startnummer 42 in den Wettkampf gegangene Sprint-Vizeweltmeisterin stark vor. Doch die drei Minuten später gestartete Jeanmonnot behielt ebenfalls am Stand die Nerven, sodass letztlich nach 7,5 Kilometern ein Wimpernschlag entschied. Mit ihrem zwölften Treppchen des Weltcupwinters sicherte sich Preuß die Disziplinwertung im Sprint, es ist ihre zweite kleine Kristallkugel nach dem Massenstart-Weltcup in der Saison 2014/15.

Selina Grotian (1/+2:11,5) war auf der ersten Runde gestürzt und verlor mit einem Platz jenseits der Punkteränge in der U23-Wertung entscheidend an Boden. Sophia Schneider (1/+1:21,8) und Julia Tannheimer (1/+1:29,0) zeigten ordentliche Rennen.

Biathletin Franziska Preuß geht bei der WM mit dem kompletten Medaillensatz in die zweite Woche. Ab Dienstag will sie völlig entspannt zu neuen Höhenflügen ansetzen. 17.02.2025 | 1:42 min

Preuß hat auch Chance auf Massenstart-Kugel

Am Wochenende sind noch 180 Punkte im Kampf um den Gesamtweltcup zu vergeben. Auf das Jagdrennen am Samstag (15.50 Uhr) folgt noch der Massenstart am Sonntag (13.15 Uhr/jeweils ARD), ehe es in die achtmonatige Weltcuppause geht. Im Verfolgungsweltcup hat Preuß bei 79 Punkten Rückstand auf Jeanmonnot nur noch theoretische Chancen, die kleine Kugel im Massenstart ist bei 41 Zählern Vorsprung auf Elvira Öberg dagegen greifbar.