DBB-Team stürmt zum Gruppensieg:Deutsche Basketballer besiegen auch Finnland
von Papsdorf/Pinschower
|
Mit weißer Weste ist Deutschland bei der Basketball-EM zum Gruppensieg gestürmt. Durch den Sieg gegen Finnland blieb das DBB-Team in fünf Vorrundenspielen ohne Niederlage.
