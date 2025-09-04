  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

DBB-Team stürmt zum Gruppensieg: Basketballer besiegen Finnland

DBB-Team stürmt zum Gruppensieg:Deutsche Basketballer besiegen auch Finnland

von Papsdorf/Pinschower
|

Tristan Da Silva beim Korbleger

Mit weißer Weste ist Deutschland bei der Basketball-EM zum Gruppensieg gestürmt. Durch den Sieg gegen Finnland blieb das DBB-Team in fünf Vorrundenspielen ohne Niederlage.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.