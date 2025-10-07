Bahnrad: Junhong Lin positiv getestet - noch WM-Silber für Vogel?

Die Chinesin Junhong Lin ist nachträglich des Dopings bei der Bahnrad-WM 2016 überführt worden. Nun könnte Kristina Vogel noch Silber bekommen. Ursprünglich war sie Dritte gewesen.

Das Sprint-Podium bei der Bahnrad-WM 2016: Junhong Lin, Tianshi Zhong, Kristina Vogel (v.l.n.r.) Quelle: Imago

Mehr als sieben Jahre nach ihrem schweren Trainingsunfall und dem damit verbundenen Karriereende könnte die ehemalige Bahnrad-Sprinterin Kristina Vogel noch zu einer WM-Silbermedaille kommen. Laut Angaben des Weltverbandes UCI ist die Chinesin Junhong Lin bei der Nachkontrolle einer Dopingprobe aus dem Januar 2016 positiv auf anabole Steroide getestet worden.

Verdächtige Fahrerin vorläufig gesperrt

Lin hatte im März 2016 bei den Weltmeisterschaften in London hinter ihrer Teamkollegin Tianshi Zhong den zweiten Platz im Sprint-Wettbewerb belegt. Vogel war damals Dritte geworden.

Die erneute Analyse erfolgte im Rahmen des von der International Testing Agency (ITA) im Auftrag der UCI durchgeführten Reanalyse-Programms. Es ermöglicht weitere Tests auf der Grundlage aktualisierter Informationen. Gemäß den Anti-Doping-Regeln der UCI wurde die Fahrerin vorläufig gesperrt.

Vogel erfolgreich wie keine andere

Vogel hatte in ihrer Laufbahn zwei Olympia-Goldmedaillen und elf WM-Titel gewonnen. Daneben holte die heute 34-Jährige einmal Silber und viermal Bronze bei Weltmeisterschaften und wurde damit zur erfolgreichsten Bahnradfahrerin in ihrem Sport. Bei den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro war Lin nicht am Start.

