Steigende Sozialversicherungsbeiträge, die im Bereich Rente, Pflege und auch im Gesundheitsbereich drohten, seien eine Belastung sowohl für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer. "Das müssen wir in den Griff bekommen", sagte Klingbeil auf einem Parteitag der niedersächsischen SPD in Wolfenbüttel am Freitag.