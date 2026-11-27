Die Publizistin Khola Maryam Hübsch vertritt als moderate Muslimin Positionen, die Kolumnist Jan Fleischhauer im Alltag bei ihren jungen Glaubensbrüdern vermisst.

"Wir leben in einem säkularen Land - das ist auch gut so"

Khola Maryam Hübsch sagt: Wer "migrantische Milieus" pauschal verurteilt, verhindert Integration. Jan Fleischhauer entgegnet: Wo religiöse Traditionen deutsche Gesetze verdrängen, endet Toleranz. 26.11.2026 | 35:49 min

Schwappen die Krawalle im Anschluss an Schüler-Demonstrationen aus Frankreich zu uns herüber? An Halloween konnte man den Eindruck gewinnen, meint Jan Fleischhauer: "Der Anteil an muslimischen jungen Männern, die auf der Straße marodiert haben und geplündert, war relativ hoch." Die Publizistin Khola Maryam Hübsch zieht diese Feststellung in der ZDF-Sendung "Keine Talkshow" in Zweifel.

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Vorgestellt wird Hübsch als "Vertreterin eines gemäßigten Islam". Auf einen Händedruck verzichtet sie aus religiösen Gründen. Fleischhauer weiß das und nimmt Rücksicht, findet aber: "Da fängt es ja schon an." Weil man unterschiedlichen Geschlechts sei, sich nicht die Hand zu reichen, werde hierzulande als das Gegenteil einer Respektbezeugung verstanden. Wenn sie den Eindruck gehabt hätte, Fleischhauer zu brüskieren, entgegnet Hübsch, hätte sie ihre Hand ausgestreckt.

Erklärungsbedarf über andere Kultur und Religion

Man muss im kulturellen Aufeinandertreffen allerlei erklären, will man nicht nur misstrauisch nebeneinander her leben. Die Angst vor dem Islam haben die Islamisten den Muslimen eingebrockt, sagt Hübsch.

Wie sie es mit Spott über Religion hält? Man solle sich zurückhalten bei Dingen, die anderen Menschen heilig sind. Jemanden aber wegen Karikaturen und Witzen zu bedrohen, "geht gar nicht". "Religionskritik darf, soll, muss sein", sagt Hübsch. Aber "man sollte nicht taktlos werden". Feischhauer hält dem entgegen:

Spätestens seit der Aufklärung ist im Westen verankert, dass man gefahrlos auch geschmacklos sein und die religiösen Gefühle anderer Menschen verletzen darf. „ Jan Fleischhauer

Egal, was von dieser Art Humor zu halten sei. "Wir leben in einem säkularen Land", sagt Hübsch, "das ist auch gut so".Sie fordert einen intensiven innerislamischen Diskurs, um extremistischen Gewaltauslegungen entgegenzutreten. Eigentlich sei ihre Religion friedlich.

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Verschleierung als Diskussionsgegenstand

Eine Box, die von der Studiodecke abgeseilt wird, beinhaltet Koran und Grundgesetz. "Dieses Buch ist kein Gesetzbuch", betont Hübsch mit Blick auf den Koran. Internet-Prediger mit großer Anhängerschaft vermitteln Fleischhauer einen gänzlich anderen Eindruck. Einige dort vermittelte Werte seien himmelweit vom Grundgesetz entfernt, sagt er. Die liberale Auslegung des Koran sei vielleicht nicht die Mehrheitsauslegung.

Besonders radikale Formen der Verschleierung würden Hübsch, die selbst Kopftuchträgerin ist, ähnlich befremden wie Leute mit vielen Tattoos und Piercings. Aber sie wolle nicht urteilen, wenn es eine freie Entscheidung sei. Ebendiese bezweifelt Fleischhauer bei vielen, insbesondere jungen, verschleierten Frauen. Kinder würden oft den Erwachsenen nacheifern, entgegnet Hübsch:

Frauen sollten selbst entscheiden können dürfen, was sie tragen möchten. „ Khola Maryam Hübsch, Autorin

Da solle sich, so oder so, kein Staat einmischen, ergänzt sie.

In Fleischhauers Wahrnehmung wird das Kopftuch im Straßenbild immer präsenter und als Symbol wichtiger. Der Islam als Identitätsmarker nehme zu, vor allem bei Jugendlichen. Hübsch weitet die Beobachtung auf ein antifeministisches Weltbild und Rechtsextremismus aus, vor allem bei der "Gen Z". Es gehe um das Streben nach Anerkennung, um Abwertung und Aufwertung. "Was machen wir mit denen?", fragt sie.

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Hübsch: Randalierer leben "nicht nach islamischen Werten"

"Bestimmte Auffälligkeiten sollten wir auch benennen", sagt Fleischhauer. Man dürfe Befunde nicht immerzu relativieren. Der Anteil muslimischer Jugendlicher, "die Trouble machen", sei so hoch, weil diese sich in einer Welt bewegen würden, in der die Verachtung des deutschen Staates und seiner Werte gelehrt werde. Wer sich einmal im Opferdenken einrichte, denke auch, die Gesellschaft schulde ihm etwas, und nehme sich das im Zweifel mit Gewalt.

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Die Randalierer "leben überhaupt nicht nach islamischen Werten", betont Hübsch. "Da gibt es in der Wertevermittlung in den Gemeinden ein wirkliches Problem", sagt Fleischhauer. "Wir müssen mehr in die Moschee gehen", ist Hübschs Schlussfolgerung. Mit ihrer Variante des Islam könne er gut leben, sagt Fleischhauer: "Ich habe nur die Sorge, dass das nicht die Mehrheitsmeinung der muslimischen Welt auch in Deutschland ist."