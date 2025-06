Bahn: Verspätungen für Verkehrsminister Schnieder "indiskutabel"

Der neue Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat die häufige Unpünktlichkeit der Züge im Fernverkehr kritisiert. Mit der aktuellen Pünktlichkeitsquote könne man "nicht zufrieden" sein, sagte Schnieder der "Bild am Sonntag".

Schnieder: Auch bei Sauberkeit und Sicherheit Luft nach oben

Bei der Deutschen Bahn gibt es dem Minister zufolge aber auch in anderen Bereichen Handlungsbedarf. "Pünktlichkeit ist ein Punkt, Sauberkeit, Sicherheit sind andere Punkte." Auch da müsse man besser werden, sagte Schnieder.

Wegen der anstehenden zahlreichen Sanierungen der Fernverkehrstrecken bat der Minister zugleich um Geduld. "Wenn wir in den nächsten Jahren besonders viel investieren, 40 Hochleistungskorridore anpacken, heißt das zunächst mal weiter eine Belastung des Netzes."

Entscheidend sei die Perspektive. Nach der Sanierung werde das Netz in einem besseren Zustand sein, "und dann ist das Netz auch zuverlässiger".

Noch keine Personalentscheidung

Über die im Koalitionsvertrag festgelegten Veränderungen an der Spitze des Staatsunternehmens möchte der Verkehrsminister in den kommenden zwei Monaten entscheiden. Zum konkreten Zeitpunkt der möglichen Ablösung von Bahn-Chef Richard Lutz sagte Schnieder: "Mit Spätsommer meine ich Juli und August. Der Herbst fängt im September an." Dies sei "der Zeithorizont".