Srebrenica-Massaker: Debatte im Bundestag zum 30. Jahrestag

Was passierte in Srebrenica?

Vor 30 Jahren, am 11. Juli 1995, nahmen bosnisch-serbische Einheiten die Stadt Srebrenica unter Führung des Militärchefs Ratko Mladic ein und töteten in den darauffolgenden Tagen über 8.000 muslimische Bosnier, Männer und Jungen. Es war das größte Massaker in Europa seit Ende des Zweiten Weltkriegs.