Pleite für BSW: Bundestagswahl muss nicht neu ausgezählt werden

Einspruch des BSW gescheitert:Ausschuss: Bundestagswahl muss nicht neu ausgezählt werden

|

Das BSW ist im Wahlprüfungsausschuss des Bundestags mit dem Anliegen gescheitert, die Stimmen der Bundestagswahl neu auszählen zu lassen.

Sahra Wagenknecht (M, BSW Bündnis Sahra Wagenknecht), Bundesvorsitzende, nimmt zwischen Fabio De Masi (l) und Amira Mohamad Ali, BSW Bundesvorsitzende, an einer Pressekonferenz zur Neuaufstellung des BSW teil.

Sahra Wagenknecht (Mitte), Bundesvorsitzende des BSW, zwischen Fabio De Masi (l) und Amira Mohamad Ali, bei einer Pressekonferenz zur Neuaufstellung der Partei.

Quelle: dpa

Das Bündnis Sahra Wagenknecht ist im Wahlprüfungsausschuss des Bundestags mit dem Anliegen gescheitert, die Stimmen der Bundestagswahl vom Februar neu auszählen zu lassen. Die Mehrheit im Ausschuss hält die Einsprüche des BSW für unbegründet, wie der Vorsitzende Macit Karaahmetoglu in Berlin mitteilte.

Der Ausschuss habe die Anliegen des BSW sehr genau geprüft, sagte der SPD-Politiker. Doch habe sich der Sachvortrag des BSW in allen Teilen als unzutreffend herausgestellt.

Die Co-Vorsitzenden des linken Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW), Sahra Wagenknecht (r.) und Amira Mohamed Ali, sprechen am 24. Februar 2025 auf einer Pressekonferenz in Berlin.

Bei der Bundestagswahl hat das BSW den Einzug in den Bundestag knapp verpasst - 9.500 Stimmen fehlten. Die Partei vermutete Unstimmigkeiten und forderte eine Neuauszählung.

09.11.2025 | 4:04 min

Jetzt befasst sich Plenum des Bundestags mit Anliegen

Nach dem Ausschuss muss sich nun zunächst noch das Plenum des Bundestags mit der Sache befassen. Folgt die Mehrheit dem Votum des Ausschusses, will das BSW klagen. Das letzte Wort dürfte also das Bundesverfassungsgericht haben.

Das BSW war laut amtlichem Endergebnis der Bundestagswahl vom 26. Februar mit 4,981 Prozent der Zweitstimmen extrem knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Nach Angaben der Partei fehlten bundesweit 9.529 Stimmen. Sie geht von Zählfehlern aus und nimmt an, dass das BSW eigentlich im Parlament sitzen müsste.

"Die Wagenknecht-Story - Rebellin, Realistin, Populistin?": Sahra Wagenknecht sitzt im Fond eines Autos.

Sahra Wagenknecht hat ihre Partei in kurzer Zeit zu einem wichtigen Machtfaktor gemacht. Das könnte bedeutenden Einfluss auf zukünftige Regierungsbildungen in Deutschland haben.

15.10.2024 | 43:50 min
Quelle: dpa
