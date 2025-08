Stella Rimington ist tot - Frühere MI5-Chefin gestorben

Die 1935 in London geborene Rimington studierte Englisch an der Universität Edinburgh und arbeitete als Archivarin. Mitte der 1960er Jahre lebte sie mit ihrem Ehemann, einem Diplomaten, in Indien , wo sie der Inlandsgeheimdienst MI5 als Teilzeitschreibkraft in seinem Büro in Neu-Delhi einstellte.