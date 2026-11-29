Bei der vorgezogenen Wahl in Spanien zeichnet sich eine Rekordbeteiligung ab. Bis 18 Uhr hatten 68,1 Prozent aller Wahlberechtigten abgestimmt. Es könnte einen Rechtsruck geben.

Bei der vorgezogenen Parlamentswahl droht Spaniens Regierungschef Sánchez die Abwahl. Laut Umfragen könnte die konservative Partei PP mit den Rechtspopulisten von Vox eine Mehrheit erreichen. 29.11.2026 | 1:29 min

Bei der Parlamentswahl in Spanien zeichnet sich eine Rekordbeteiligung ab. Bis 18 Uhr gaben am Sonntag rund 68 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie das Innenministerium mitteilte. Das war der höchste Wert seit Beginn der Veröffentlichung entsprechender Zwischenstände im Jahr 1986.

Lange Schlangen an den Wahllokalen

An zahlreichen Wahllokalen bildeten sich am Sonntag lange Schlangen. Die 68,15 Prozent Beteiligung um 18 Uhr waren nicht nur rund 15 Punkte höher als bei der vergangenen Parlamentswahl im Jahr 2023 zu diesem Zeitpunkt. Es waren auch mehr als die 66,59 Prozent Wahlbeteiligung am gesamten Wahltag vor drei Jahren. Die Wahlbüros in Spanien schließen um 20 Uhr.

In Spanien wird ein neues Parlament gewählt. Viele Umfragen deuteten zuletzt auf einen Machtwechsel hin. ZDF-Korrespondent Thomas Walde ordnet ein, was der Wahlausgang für Europa bedeutet. 29.11.2026 | 1:25 min

Auf den Kanaren wird wegen der Zeitverschiebung eine Stunde länger gewählt. Teilergebnisse werden in den darauf folgenden Stunden veröffentlicht.

Spanien könnte Rechtsruck erleben

Bei der Parlamentswahl könnte die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone einen Rechtsruck erleben: Dem linken Regierungschef Pedro Sánchez droht nach acht Jahren im Amt die Abwahl, die konservative Oppositionspartei Partido Popular (PP) und die ultrarechte Partei Vox könnten zusammen auf eine absolute Mehrheit kommen und ein Regierungsbündnis bilden.

Es wäre eine Zäsur in der spanischen Geschichte: Erstmals seit dem Tod von Diktator Francisco Franco im Jahr 1975 könnte wieder eine Rechtsaußen-Partei in der Zentralregierung in Madrid mitregieren.

Kein Staatschef in Europa hat sich so lange an der Macht gehalten wie Francisco Franco. Wer war dieser undurchsichtige Alleinherrscher, der Spanien 36 Jahre mit eiserner Faust regierte? 10.01.2020 | 42:50 min

Sánchez hatte die Bürger im Wahlkampf und erneut am Wahltag dazu aufgerufen, zur Wahl zu gehen. Der Sozialist - einer der wenigen linken Regierungschefs in Europa - hofft auf einen Überraschungserfolg.

Quelle: dpa, AFP