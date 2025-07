Der spanische Regierungspräsident Pedro Sánchez bemüht sich um Selbstbewusstsein, als er ans Rednerpult tritt. Im Parlament will er das Ruder heute rumreißen, die Initiative ergreifen gegen die Korruption in den eigenen Reihen, will als Kämpfer für Integrität daraus hervorgehen und vor allem jene Parteien überzeugen, die seine Minderheitsregierung stützen.

Spanien: Parteifunktionäre kassierten mutmaßlich Schmiergelder

Sánchez kämpft um Glaubwürdigkeit

Machismo in den eigenen Reihen

Ein weiterer Schock für Partei und Öffentlichkeit sind Gesprächsmitschnitte, in denen der ehemalige Minister Ábalos und sein Adjutant Koldo García sich über die Vorzüge bestimmter Prostituierter äußern, als handele es sich um eine Ware. Premier Sánchez hatte sich von Beginn seiner Amtszeit den Feminismus auf die Fahnen geschrieben. Dem Anspruch auf eine gendergerechte Partei kann er so nicht gerecht werden.

Schlechte Umfragewerte für die Regierung

Umfragen sehen die PP bei 34 Prozent Zustimmung, für die Sozialisten würden kaum mehr als 27 Prozent der Befragten stimmen. Von Neuwahlen will der Regierungschef deshalb nichts hören und auch seine bisherigen Unterstützer lassen ihn nicht fallen. Denn auch sie, so die Umfragen, verlieren in der Bevölkerung an Zustimmung, während die Rechtsaußenpartei VOX an Unterstützung zulegt.