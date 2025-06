Nach Medienberichten: EU-Kommission: Keine Deals mit Aktivisten

Die EU-Kommission wehrt sich gegen Medienberichte, wonach die Brüsseler Behörde heimlich Deals mit Umweltaktivisten gemacht haben soll. "Auch wenn es gerade so in manchen Medien behauptet wird: Es gibt keine 'geheimen Verträge' zwischen der Europäischen Kommission und NGOs", teilte ein Kommissionssprecher mit.

Medienbericht über enge Zusammenarbeit mit NGOs

Zuvor hatte die "Welt am Sonntag" berichtet, dass die EU-Kommission Umweltverbände für Kampagnen gegen deutsche Unternehmen bezahlt haben soll. Funktionäre und Aktivisten in Brüssel hätten sich demnach bis ins Detail miteinander abgestimmt, um die Öffentlichkeit von der Klimapolitik der EU zu überzeugen. Die Zeitung sprach von geheimen Verträgen, die eingesehen wurden.

