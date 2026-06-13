Mirko Drotschmann erklärt:80 Jahre Donald Trump - vom Tellerwäscher zum Präsidenten?

Am 14. Juni feiert US-Präsident Donald Trump seinen 80. Geburtstag. Doch wie ist er da gelandet, wo er heute ist? Mirko Drotschmann geht auf Spurensuche bis nach Deutschland.

Mitte Juni feiert Donald Trump seinen 80. Geburtstag. Auf die klassische Trump-Art. Mit einem Kampfsport Event vor dem Weißen Haus. In 80 Jahren war Trump vieles: vom Immobilienunternehmer über Reality-TV-Star bis hin zum 45. wie auch 47. Präsident der Vereinigten Staaten. Kaum jemand hat die westliche Welt in den letzten Jahren so beschäftigt wie dieser Mann. Aber wer ist Donald Trump wirklich? Woher kommt er? Woher sein Geld? Mirko Drotschmann, @MrWissen2go, beantwortet diese Fragen!

Woher stammt die Familie Trump?

Trumps Familie stammt ursprünglich nicht aus Washington D.C. oder New York, sondern aus Deutschland. Zumindest Trumps Urgroßvater Friedrich Trump, der aus Kallstadt kommt - einem kleinen Dorf in der Pfalz in Deutschland mit heute 1.200 Einwohnern. Bekannt ist der Ort für deutschen Riesling und Saumagen. Mitten in der Nacht zieht Trumps Großvater im Jahr 1885 los und wandert nach Amerika aus. Was oft unerwähnt bleibt: Später macht er sein Geld im Goldrausch in Kanada, mit Restaurants für Minenarbeiter. Offenbar hatte er auch noch einen weiteren Geschäftszweig. Laut Recherchen betrieb er dort nämlich ein Bordell. Sein Sohn Fred, also Donalds Vater, wird 1905 in New York geboren. Dort baut er ein riesiges Immobilienimperium auf: Mehr als 27.000 Apartments und Reihenhäuser gehören bald ihm.

Wann ist Trump geboren?

Am 14. Juni 1946 wird Donald John Trump in Queens, New York, als viertes von fünf Kindern, geboren. Die Familie lebt in einer 23-Zimmer-Villa in Jamaica Estates.

Wie hat Trump sein Geld verdient?

Trump nennt sich selbst den ultimativen Selfmade-Milliardär. Einen Mann, der aus eigener Kraft ganz nach oben gekommen ist. Trump selbst sagt gerne, er habe mit einer kleinen Anleihe von einer Million Dollar angefangen. Laut einer Recherche der "New York Times" hat Trump im Laufe seines Lebens dann doch etwas mehr Geld von seinem Vater erhalten, als er angibt. Insgesamt seien es mindestens 413 Millionen Dollar gewesen und nicht eine Million, wie er behauptet.

Wie tickt Donald Trump persönlich?

Ein Thema, das sein ganzes Leben und die Klatschblätter beherrscht, sind seine Ehen. Insgesamt war Trump dreimal verheiratet. Seine erste Ehefrau, Ivana Trump, ist ein tschechisch-amerikanisches Model. Sie heiraten 1977 und bekommen drei Kinder: Don Jr., Ivanka, Eric. Ivana ist aber nicht nur Ehefrau. Sie arbeitet aktiv in der Trump-Organisation mit. Die Scheidung 1991 wird alles andere als leise und dreht sich primär um Trumps Affäre mit Marla Maples. Maples wird dann seine zweite Ehefrau. Gemeinsam bekommen sie die Tochter Tiffany. Die Ehe hält sechs Jahre bis zur Scheidung 1999. Trumps dritte Ehefrau wird 2005 Melania - ein Model aus Slowenien. Die beiden haben sich bei einer Party in New York kennengelernt.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache