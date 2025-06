Belarus: Oppositionsführer Tichanowski freigelassen

Der belarussische Oppositionsführer Sergej Tichanowski ist nach mehreren Jahren Haft aus dem Gefängnis freigekommen. Wie die Nichtregierungsorganisation Wjasna am Samstag bekanntgab, wurde Tichanowski zusammen mit 13 weiteren politischen Gefangenen freigelassen. Er sei aus dem Gefängnis entlassen worden, schrieb seine Frau auf der Plattform X.

Der 46-jährige Tichanowski, der Ehemann der belarussischen Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja, war im Mai 2020 festgenommen worden, nachdem er angekündigt hatte, bei der wenige Monate später stattfindenden Präsidentschaftswahl in Belarus gegen Machthaber Alexander Lukaschenko kandidieren zu wollen.

US-Sondergesandter Kellogg in Belarus

Vor dem Hintergrund stockender Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau über ein Kriegsende traf am Samstag Keith Kellogg, der US-Sondergesandte für die Ukraine , den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko. "Die ständige Sorge, die wir haben, betrifft eine Krise, die eskalieren und wachsen kann, wenn wir sie nicht vorsichtig und weise angehen", sagte Kellogg auf einem Video, das die staatliche Nachrichtenagentur Belta veröffentlichte.

Lukaschenko gilt als enger Verbündeter von Kremlchef Wladimir Putin . Kellogg ist der ranghöchste US-Politiker, der in den letzten Jahren Minsk besucht hat. Viele westliche Länder erkennen Lukaschenko seit der umstrittenen Wahl im Jahr 2020, als er sich zum Sieger erklären und Massenproteste blutig niederschlagen ließ, nicht mehr als rechtlich gewählten Präsidenten von Belarus an.

Lukaschenko gilt als Verbündeter Putins

Zugleich könnte der 70-jährige Lukaschenko eine wichtige Rolle bei der Beendigung des Kriegs in der Ukraine spielen. Er gilt als wichtiger Gesprächspartner Putins. Russland hatte zu Kriegsbeginn die Ukraine auch über belarussisches Gebiet angegriffen. Später allerdings verhandelten Kiew und Moskau zuerst in Minsk, auch die Gefangenenaustausche werden an der ukrainisch-belarussischen Grenze vollzogen.