Bis zu minus zehn Grad in der Nacht, tagsüber Dauerfrost: Das erste Adventswochenende wird eisig. Ab Sonntag droht laut DWD gefährliches Glatteis - erst im Nordwesten.

Direkt an den Alpen sind in der Nacht zum Samstag unter minus zehn Grad möglich. Quelle: Anabel Giesbert/dpa

Das Wetter bleibt eisig kalt. Viel Schnee kommt zwar nicht mehr vom Himmel, aber es kann gefährlich glatt werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Wer am ersten Adventswochenende auf den Weihnachtsmarkt will, sollte sich also besser warm anziehen.

Die bevorstehende Nacht werde "zapfig", sagt Meteorologe Oliver Reuter. Bis Samstagmorgen kann das Quecksilber auf bis zu minus acht Grad fallen, direkt an den Alpen sogar auf unter minus zehn Grad. Nur an der See ist es ein wenig milder. Tagsüber herrscht vor allem im Osten Dauerfrost. Kleine Plusgrade sind am Nachmittag möglich. Die Sonne zeigt sich vor allem im Westen und Osten.

Spannend wird die Wettergeschichte dann ab der Nacht zum Sonntag. „ Oliver Reuter, Meteorologe

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung 27.11.2026 | 1:17 min

Wetterdienst warnt vor Gefahr durch Glatteis

Im Nordwesten zieht am ersten Adventssonntag die schwache Front eines Tiefs heran. Das bedeutet zunächst im äußersten Nordwesten Regen, "der teils in die Frostluft oder auf gefrorene Böden fällt und für erstes Glatteis sorgen könnte".

Hier warnt der DWD vor Glätte ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

"Im Tagesverlauf wird sich die Lage möglicherweise zuspitzen", sagt der Meteorologe. Dann zieht die Regenfront langsam in Richtung Landesmitte. Das könnte für gefährliches Glatteis sorgen. Der Konjunktiv ist mit Bedacht gewählt, denn die Prognosen sind laut DWD noch unsicher. Im Osten kommen die Reste der Front erst am Abend und in der Nacht zum Montag an. "Es bleibt aber regional glatt", sagt Reuter.

Ein Wintereinbruch hat an der deutsch-österreichischen Grenze für ein Verkehrschaos gesorgt. Nach Sperrung der Brenner-Autobahn staute sich der Verkehr auf deutscher Seite rund 30 Kilometer zurück. 27.11.2026 | 1:02 min

Temperaturen weitgehend unter null Grad

An den Temperaturen ändert sich wenig: Es bleibt bei Dauerfrost. Die kommende Woche könnte zumindest tagsüber ein wenig milder werden, sagt Reuter. "Den überregionalen Nachtfrost werden wir so schnell allerdings nicht mehr los."

Quelle: dpa