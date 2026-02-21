Deutscher Wetterdienst warnt im Nordosten vor Glätte

Der DWD warnt im Nordosten vor Glätte durch gefrierenden Regen. Im Tagesverlauf entspannt sich die Lage, doch in höheren Lagen drohen Schnee, Regen und stürmische Böen.

Die Wettervorhersage fürs Wochenende. 20.02.2026 | 0:44 min

Wer heute Morgen raus muss, sollte vorsichtig sein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt im Nordosten Deutschlands bis in den Vormittag hinein vor Glätte. Zwischen Ostsee und Lausitz sei mit markanter Glätte und Glatteis zu rechnen, teilte der DWD mit.

Ursache ist gefrierender Regen, der sich von West nach Ost ausbreitet. Besonders betroffen ist laut Warnlagebericht ein Gebiet östlich einer Linie von Ostholstein über den Harz bis ins westliche Erzgebirge.

Hier warnt der DWD vor Glätte ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Im Laufe des Samstags mildere Temperaturen

"Das bedeutet wie so häufig dieser Tage Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr", sagt Meteorologe Thorsten Kaluza. Auch zu Fuß und auf dem Rad ist Vorsicht geboten. Im Laufe des Samstags soll sich die Lage von Westen her mit deutlich milderen Temperaturen entspannen. Die Glättegefahr nehme dann rasch ab, hieß es weiter.

In der Osthälfte und vereinzelt in der Mitte des Landes tritt zu Beginn der Nacht noch leichter Frost bei null bis zu minus sechs Grad auf, bevor von Westen her Tauwetter einsetzt.

Im Allgäu örtlich bis zu 40 Zentimeter Neuschnee

Neben gefrierendem Regen kann es in den zentralen und östlichen Mittelgebirgen sowie an den Alpen schneien. Dort werden zunächst ein bis fünf Zentimeter Neuschnee erwartet, in tiefen Lagen im Osten sind vorübergehend ebenfalls wenige Zentimeter möglich.

Heute steigt die Schneefallgrenze schnell auf über 1.000 Meter. Am Alpenrand fallen oberhalb dieser Marke verbreitet 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee, in Staulagen bis zu 30 Zentimeter, im Allgäu örtlich sogar bis zu 40 Zentimeter. Mit der einsetzenden Milderung kommt von Westen her Regen. In einigen Mittelgebirgslagen können bis Montagabend durch Regen und Schmelzwasser 50 bis 80 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen.

Zudem frischt der Wind auf. An Küstenabschnitten und im Bergland sind Böen bis 60 Kilometer pro Stunde möglich. Auf dem Brocken werden schwere Sturmböen bis 100 Kilometer pro Stunde erwartet. Auch im Bergland bleibt es stürmisch.

Nachrichten : Das Wetter Sonne, Regen, Sturm? Die ZDF-Meteorologinnen und -Meteorologen wissen, wie das Wetter wird. Die Vorhersage für Ihren Wohnort, deutschland- und europaweit.

Quelle: dpa