US-Staat New Hampshire: 13-Jähriger fängt 80-Kilo-Heilbutt

Riesenbeute an der US-Ostküste: Ein 13-jähriger Junge hat einen 80 Kilogramm schweren Heilbutt gefangen. Er kämpfte rund 30 Minuten mit dem Fisch, bis er ihn an Bord ziehen konnte.

Jungangler Jackson Denio: Er hat einen 80 Kilogramm schweren Heilbutt bei einem Bootsausflug geangelt. Quelle: AP

Ein 13-jähriger Junge aus dem US-Staat New Hampshire hat vor der Ostküste der USA einen 80 Kilogramm schweren Atlantischen Heilbutt gefangen. Mit der Beute, die schwerer als er selbst ist, hat Jackson Denio womöglich einen Weltrekord aufgestellt.

Den Fisch fing er am Montag rund 161 Kilometer vor der Küste Neuenglands. "Ich glaube, ich habe geschrien, um ehrlich zu sein", sagte Denio.

Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber ich war sehr aufgeregt. „ Jackson Denio

Nächtlicher Bootsausflug: Etwas Großes an der Angel

Denio war am Sonntag mit etwa 30 weiteren Personen zu einem nächtlichen Bootsausflug aufgebrochen. Er hatte das Ziel, einen Hai zu fangen. Als er seinen Angelhaken mit Pollack als Köder in die Tiefen des Meeres herabließ, soll es nur wenige Minuten gedauert haben, bis er etwas Großes an der Angel hatte.

Denio soll rund 30 Minuten mit dem Fisch gekämpft haben. Mit Hilfe der Schiffsbesatzung konnte er seinen Fang an die Meeresoberfläche ziehen.

Schiffskapitän Jim Walsh zeigte sich beeindruckt von der Gelassenheit des jungen Anglers. "Er hat nicht einmal losgelassen", sagte er.

