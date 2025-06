Schauspieler und Moderator Thomas Ohrner wird 60 Jahre alt. Der einstige Kinderstar blickt auf eine lange Karriere zurück. Bekannt wurde er mit "Timm Thaler" und "Manni, der Libero". 03.06.2025 | 8:05 min

Angefangen hat alles mit 14 Jahren: 1979 spielte Thomas Ohrner den "Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen" in der gleichnamigen ZDF-Weihnachtsserie und wurde über Nacht zum Kinderstar. In der Serie geht es um einen Jungen, der sein unwiderstehliches Lachen verkauft.

Thomas Ohrner war als Starschnitt in der "Bravo" abgebildet

Plötzlich tummelten sich Fans aus ganz Deutschland vor seinem Elternhaus im Münchner Norden. Oder sie riefen einfach bei den Ohrners an. In den Hochzeiten des Fankultes um Ohrner musste der Briefträger fünf Mal am Tag kommen und Fanpost liefern. Schließlich stand seine Adresse ja damals ganz normal im Telefonbuch.

Ohrner verkauft damals als "Timm Thaler" also nicht nur sein Lachen, sondern auch einen Teil seiner Jugend und seines Privatlebens. Sein Starschnitt in der Zeitschrift Bravo hing zu dieser Zeit in vielen Mädchenzimmern. Die Zeit am Set beschrieb er damals als "Zirkusleben".

Ohrner versteckte sich im Kinderzimmer

Mit dem Trubel um ihn danach rechnete der damalige Teenager Tommi wohl eher nicht. Damit musste Ohrner erstmal klarkommen. "Ich durfte in der Schule nicht mit auf Ausflüge", berichtet er in der "Augsburger Allgemeinen". Zunächst versteckte er sich in seinem Zimmer, während draußen die Menge forderte: "Tommi komm raus!" Erst im Laufe der Zeit habe er gelernt, damit umzugehen.

Nicht der einzige Einschnitt in seinem Leben. Vor 30 Jahren kam sein älterer Bruder bei einem Autounfall ums Leben. Seitdem geht Ohrner bewusster durchs Leben, sagt er.

Genieß jeden Tag. Und genieße es, wenn es den anderen gut geht. Genieß das! Und wisch das nicht einfach weg und ärgere dich nicht, weil irgendwie der Regen runterfällt oder es gerade nicht so in der Arbeit läuft oder im Leben, wie du es dir vorstellst. „ Thomas Ohrner

Einstiger Kinderstar nun fast so alt wie der Papst

Später moderierte er die Fernsehsendungen "Lass dich überraschen" und "Die versteckte Kamera". In der Serie "Manni, der Libero" spielte Ohrner, der selbst beim TSV Milbertshofen Fußball spielte, die gleichnamige Hauptrolle. In den 1980ern startet er seine Karriere als Radiomoderator. Zunächst bei Radio Luxemburg. Heute moderiert er bei Klassik Radio in Augsburg. Seine Fernsehkarriere begann sogar vor "Timm Thaler": Bereits mit vier Jahren war Ohrner in der ZDF-Serie "Der Kommissar" zu sehen.

Heute lebt Ohrner mit seiner Lebensgefährtin Anne Arnholdt in München. Aus zwei früheren Ehen hat er vier erwachsene Kinder. Dass er nun 60 Jahre alt wird, bringt den einstigen Kinderstar zum Schmunzeln: Schließlich sei er fast so alt wie der neue Papst . Seinen Lebensabend möchte Ohrner in der Toskana verbringen. Dort will er ein altes Haus sanieren.