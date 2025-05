Südafrika: 2025 schon über 100 Nashörner von Wilderern getötet

Wilderer haben in Südafrika in den ersten drei Monaten des Jahres bereits mehr als 100 Nashörner getötet. Die meisten der Abschüsse erfolgten in Nationalparks, wie Umweltminister Dion George mitteilte, der die Zahlen bekannt gab. Insgesamt seien zwischen dem 1. Januar und dem 31. März 103 Nashörner getötet worden, davon 65 in Nationalparks.