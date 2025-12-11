Zum SOKO-Stuttgart-Jubiläum zeigt das ZDF eine Doppelausgabe. Warum die Drehs von Folge 400 außergewöhnlich waren und wie die Stars ihre Fans bei der Premiere überraschen konnten.

Stars wie Astrid M. Fünderich und Peter Ketnath nehmen die Zuschauer mit ans Set. Die Doku zeigt auch die Menschen hinter der ZDF-Serie SOKO Stuttgart: vom Waffenmeister bis zur Kostümbildnerin. 04.12.2025 | 29:05 min

Die Dreharbeiten zur 400. Folge von SOKO Stuttgart waren etwas ganz Besonderes - und eine echte Herausforderung für das gesamte Team. Denn rund 14 Tage lang wurde fast ausschließlich im Dunkeln gedreht. Kein Wunder: In der spektakulären Doppelfolge steht ein großflächiger Stromausfall in Stuttgart im Mittelpunkt.

So entstand die 400. Folge von SOKO Stuttgart bei Nacht

Die Schauspielerin Astrid M. Fünderich ist eher ein Morgenmensch, erzählt sie im ZDFheute Interview:

Wir drehen glücklicherweise superselten nachts. Also jetzt in die Nachtschicht zu kommen, ist nicht so einfach. „ Astrid M. Fünderich, Schauspielerin

Der Nachtdreh war daher eine Herausforderung. Denn egal, wie früh es ist, vor Drehs geht sie gern eine Runde spazieren und macht nach anstrengenden Drehtagen Yoga.

400. Folge "SOKO Stuttgart" Teil eins der Doppelfolge läuft am Donnerstag, 11. Dezember 2025 um 18 Uhr, Teil 2 am 18. Dezember.

Im ZDF-Streamingportal sind beide Teile schon jetzt zu sehen.

Seit 16 Jahren spielt Astrid M. Fünderich die Leiterin der SOKO Stuttgart, ist von Beginn der Serie dabei. In dieser Zeit hat sich einiges verändert.

In den ersten Jahren habe sie bei ihren Einsätzen noch Röcke getragen, das sei nicht mehr zeitgemäß. Und Hosen seien auch viel bequemer.

Serien : SOKO Stuttgart Analytisch und mit Feingespür ermittelt das SOKO-Team in der sympathischen Landeshauptstadt. Die aufregenden Fälle der Serie führen sie zu skurrilen Tatorten und in unterschiedliche Milieus.

Action und Spannung in der SOKO-Stuttgart-Jubiläumsfolge

Auch Peter Ketnath, ebenfalls seit der ersten Folge dabei, hat in der Jubiläumsdoppelfolge alle Hände voll zu tun. Wir treffen ihn beim Mittagessen - kurz vor Mitternacht. Zuvor hat er eine rasante Verfolgungsjagd mit Schusswechsel gedreht.

Und das ist natürlich immer schön, da ist man wieder so ein bisschen kleiner Junge. „ Peter Ketnath, Schauspieler

Für Sicherheit sorgt dabei ein Waffenmeister. Denn geschossen wird auch mit echten Waffen, die aber so umgebaut sind, dass sie nur mit Platzpatronen funktionieren.

6,5 Drehtage pro Folge

Eine SOKO-Folge entsteht in 6,5 Drehtagen - die meisten Innenaufnahmen entstehen in einem Studio. Dort ist auch der Verhörraum - wo Schicksale entschieden werden und die Wahrheit ans Licht kommt.

In über 400 Folgen würde ich sagen, habe ich grob geschätzt 800 Verhöre gemacht. „ Peter Ketnath, Schauspieler

Seine Rolle als cooler Hauptkommissar macht ihm auch nach so vielen Jahren Spaß, erzählt er. In der Serie fährt er mit dem Porsche zu Ermittlungsarbeiten. Der Schauspieler verrät lachend, dass er oft von Zuschauern gefragt werde, ob das sein eigener sei. Das Auto ist aber nur ein Spielfahrzeug.

Fans feiern mit Stars der 400. Folge von SOKO Stuttgart

Bis heute hat die Serie viele Fans. Und für die treue Fangemeinde gab es ein besonderes Highlight: 100 Fans durften die Doppelfolge bereits vorab in der Originalkulisse des SOKO-Großraumbüros sehen. Danach überraschten zahlreiche Hauptdarsteller ihre Fans persönlich - mit Selfies, Gesprächen und viel Zeit. Die Fans wussten vorher nicht, dass die Serienstars auch zu dem Abend kommen.

Sandra Susanka ist Redakteurin im ZDf-Landesstudio Baden-Württemberg.

Die Leute waren völlig begeistert, dass wir da waren. Das hat uns alle sehr gefreut, denen so eine Freude machen zu können. „ Astrid M. Fünderich

