Ein Blick hinter die Kulissen:SOKO Stuttgart feiert 400. Folge mit einem besonderen Dreh
von Sandra Susanka
Zum SOKO-Stuttgart-Jubiläum zeigt das ZDF eine Doppelausgabe. Warum die Drehs von Folge 400 außergewöhnlich waren und wie die Stars ihre Fans bei der Premiere überraschen konnten.
Die Dreharbeiten zur 400. Folge von SOKO Stuttgart waren etwas ganz Besonderes - und eine echte Herausforderung für das gesamte Team. Denn rund 14 Tage lang wurde fast ausschließlich im Dunkeln gedreht. Kein Wunder: In der spektakulären Doppelfolge steht ein großflächiger Stromausfall in Stuttgart im Mittelpunkt.
So entstand die 400. Folge von SOKO Stuttgart bei Nacht
Die Schauspielerin Astrid M. Fünderich ist eher ein Morgenmensch, erzählt sie im ZDFheute Interview:
Der Nachtdreh war daher eine Herausforderung. Denn egal, wie früh es ist, vor Drehs geht sie gern eine Runde spazieren und macht nach anstrengenden Drehtagen Yoga.
- Teil eins der Doppelfolge läuft am Donnerstag, 11. Dezember 2025 um 18 Uhr, Teil 2 am 18. Dezember.
- Im ZDF-Streamingportal sind beide Teile schon jetzt zu sehen.
Seit 16 Jahren spielt Astrid M. Fünderich die Leiterin der SOKO Stuttgart, ist von Beginn der Serie dabei. In dieser Zeit hat sich einiges verändert.
In den ersten Jahren habe sie bei ihren Einsätzen noch Röcke getragen, das sei nicht mehr zeitgemäß. Und Hosen seien auch viel bequemer.
Action und Spannung in der SOKO-Stuttgart-Jubiläumsfolge
Auch Peter Ketnath, ebenfalls seit der ersten Folge dabei, hat in der Jubiläumsdoppelfolge alle Hände voll zu tun. Wir treffen ihn beim Mittagessen - kurz vor Mitternacht. Zuvor hat er eine rasante Verfolgungsjagd mit Schusswechsel gedreht.
Für Sicherheit sorgt dabei ein Waffenmeister. Denn geschossen wird auch mit echten Waffen, die aber so umgebaut sind, dass sie nur mit Platzpatronen funktionieren.
6,5 Drehtage pro Folge
Eine SOKO-Folge entsteht in 6,5 Drehtagen - die meisten Innenaufnahmen entstehen in einem Studio. Dort ist auch der Verhörraum - wo Schicksale entschieden werden und die Wahrheit ans Licht kommt.
Seine Rolle als cooler Hauptkommissar macht ihm auch nach so vielen Jahren Spaß, erzählt er. In der Serie fährt er mit dem Porsche zu Ermittlungsarbeiten. Der Schauspieler verrät lachend, dass er oft von Zuschauern gefragt werde, ob das sein eigener sei. Das Auto ist aber nur ein Spielfahrzeug.
Fans feiern mit Stars der 400. Folge von SOKO Stuttgart
Bis heute hat die Serie viele Fans. Und für die treue Fangemeinde gab es ein besonderes Highlight: 100 Fans durften die Doppelfolge bereits vorab in der Originalkulisse des SOKO-Großraumbüros sehen. Danach überraschten zahlreiche Hauptdarsteller ihre Fans persönlich - mit Selfies, Gesprächen und viel Zeit. Die Fans wussten vorher nicht, dass die Serienstars auch zu dem Abend kommen.
Sandra Susanka ist Redakteurin im ZDf-Landesstudio Baden-Württemberg.
Noch mehr Einblicke hinter die Kulissen gibt es hier:
Doku:Backstage
Mehr Promi-News
Nachrichten | hallo deutschland:Backfieber bei den dänischen Königskindernvon Ulrich LangerVideo0:33
Nachrichten | hallo deutschland:Pamela Anderson spricht über Liebes-Gerüchtevon Caroline HermannVideo0:52
Nachrichten | hallo deutschland:Mit Kronprinzessin Victoria über den Wolkenvon Caroline HermannVideo0:51
Nachrichten | hallo deutschland:Weihnachtsspecial bei "Bares für Rares"von Ina BaltesVideo5:17
Nachrichten | hallo deutschland:Prinz William feiert Jubiläum als Schirmherrvon Caroline HermannVideo0:45
Nachrichten | hallo deutschland:Rebel Wilson: Ehefrau Ramona ist schwangervon Markus RosendahlVideo0:37
Nachrichten | hallo deutschland:Chalamet und Jenner strahlen in Orangevon Markus RosendahlVideo0:37
Nachrichten | hallo deutschland:Königin Camilla besucht Film-Setvon Markus RosendahlVideo0:49
Nachrichten | hallo deutschland:DiCaprio zum Entertainer des Jahres ernanntvon Markus RosendahlVideo0:44
Nachrichten | hallo deutschland:Prinzessin Kate besucht Weihnachtskonzertvon Markus RosendahlVideo0:32
Nachrichten | hallo deutschland:Am Set mit Schauspielerin Anna Maria Mühevon Claas ThomsenVideo2:18
Nachrichten | hallo deutschland:Katy Perry und Justin Trudeau in Tokiovon Markus RosendahlVideo0:31
Nachrichten | hallo deutschland:Michael Bublé singt vor Papst im Vatikanvon Markus RosendahlVideo0:44