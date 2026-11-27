Start der Skisaison in Bayern:Auf der Zugspitze laufen die Skilifte
von Claudia Vogelmann
Noch geht im Süden Bayerns die Wette auf den Winter auf. Oben auf der Zugspitze gibt es noch genügend Naturschnee. Doch ein Hang wurde bereits aufgegeben.
Zwei Sesselbahnen, drei Pisten und 35 Zentimeter Neuschnee reichen aus für den Start der alpinen Skisaison auf Deutschlands höchstem Berg. Wer oben auf der Zugspitze Skifahren möchte, muss allerdings immer tiefer in die Tasche greifen. Das Ticket auf Deutschlands höchstem Berg kostet an der Tageskasse satte 78 Euro für Skifahrer, aber auch für Fußgänger. Wer online bucht kommt mit 70 Euro 50 günstiger weg.
In tieferen Regionen wurden Skipisten aufgegeben
Skifahren wird immer mehr zum exklusiven Freizeitvergnügen. Auch in anderen Deutschen Skigebieten haben die Preise deutlich angezogen. In tieferen, schneearmen Lagen wurden in den vergangenen Jahren mehrere Skipisten aufgegeben: am Grünten im Allgäu, am Predigtstuhl in Bad Reichenhall, am Jenner bei Berchtesgaden oder in kleineren Skigebieten in Niederbayern oder im Bayerischen Wald.
Am Ende geht es immer um Investitionskosten, fehlende Wirtschaftlichkeit und um den Schneemangel. Der alpine Wintersport ist angezählt, die Pisten in hohen Lagen, wie auf dem Nebelhorn im Allgäu, oder auf der Zugspitze sind im Vorteil.
Lifte oder Bahnen in höher gelegene Schneegebiete
Im Allgäu punkten sie zudem mit den Oberstdorf-Kleinwalsertal Bergbahnen, einem Verbund mit dem Nachbarland Österreich. Liegt auf den tiefer gelegenen Skigebieten wenig Schnee, bringen Skibusse die Freizeitsportler in höhere Lagen, etwa zur Kanzelwand oder zum Ifen ins Kleinwalstertal.
Wer sich für die Fahrt auf die Zugspitze entscheidet, gelangt mit der Zahnradbahn oder mit der Seilbahn ins Skigebiet. Dort wurde in der vergangenen Saison ein Schlepplift, der Schneefernerkopflift, aufgegeben.
Der Grund: Der Schneefernergletscher hält nicht mehr das Versprechen des ewigen Eises. Er schmilzt. Die Stützen des letzten, dort verbliebenen Lifts sackten auf dem fragilen Untergrund ab. Weiter unterhalb des Gletschers locken die Pisten am Wetterwandeck und am Sonnenkarhang.
Auch die Skipisten im sogenannten weißen Tal liegen auf der Zugspitze immer noch hoch genug, um sie mit Naturschnee zu präparieren.
Abfahrten ins Tal sind nicht möglich. Die Skigebiete in Garmisch-Partenkirchen, am Kreuzeck mit der bekannten Kandahar Abfahrt und am Hausberg starten später. Mitte Dezember könnte es soweit sein. Noch will sich der Betreiber, die Bayerischen Zugspitzbergbahn AG nicht festlegen. Noch warten sie dort auf reichlich Schnee. Künstlich beschneit werden die Pisten dort bereits seit einigen Tagen.
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