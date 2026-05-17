Von Thüringen bis nach Belgien:Abenteuer Simson Roadtrip: mit 60 km/h durch Deutschland
von Madeleine Berg
Die "Simsonfreunde Niederbösa" kommen von einem 1.528 Kilometer langen Roadtrip zurück. Hinter den acht Freunden liegt eine kräftezehrende Abenteuer-Tour.
Auf ihren 60 km/h schnellen DDR-Kult-Mopeds haben die Simsonfreunde Niederbösa mit 1.528 Kilometern ihren bislang längsten Roadtrip gemacht. Woher kommt die Idee, auf Simsons von Thüringen bis nach Belgien zu fahren?
Für die Gruppe um Marco Mattauch und Martin Kruse gehören die Roadtrips mittlerweile zur festen Routine: Jedes Jahr suchen sie sich ein neues Ziel mit neuen Herausforderungen aus.
Angefangen hat alles 2021 mit einem Trip zur Ostsee. Es folgten Roadtrips nach Polen, an den Bodensee und in die Schweiz, sogar bis an die Côte d’Azur. Für ihren bislang längsten Roadtrip sollte es von Niederbösa Richtung Westen bis nach Spa (Belgien) gehen.
Auf Tour mit Simsons: Ein Unfall mit Folgen
Am zweiten Tag der Tour verunfallen zwei ihrer Mitfahrer, so schwer, dass sie ins Krankenhaus müssen. Nachdem sich die Mopeds während der Fahrt touchierten und ins Wanken gerieten, sind beide Fahrer auf den Asphalt gestürzt. Die Folgen: Knochenbrüche und ein Schädel-Hirn-Trauma.
Die Tour konnten die beiden Verletzten nicht fortsetzen. Die anderen sechs standen vor der großen Frage: Abbrechen oder Weiterfahren?
Sie fuhren weiter, auch für ihre verunfallten Freunde, aber nur noch zu sechst. Durch Video-Anrufe und Fotos versuchten sie, ihre Freunde dennoch am Abenteuer teilhaben zu lassen.
Auf Gruppenfotos ließen die sechs extra zwei Lücken "um zu zeigen, ja, Jungs, ihr seid dann doch dabei". Auch wenn der Unfall ein Schock war, hat er die Freunde noch enger zusammengeschweißt:
Der Reiz eines Roadtrips auf der Simson
Der 1.528 Kilometer lange Roadtrip war körperlich fordernd: Die 200 bis 250 Kilometer, die die Simsonfreunde täglich auf ihren Mopeds fuhren, haben sie ordentlich durchgeschüttelt. Trotzdem sieht Martin Kruse in so einem Roadtrip vor allem den Wert der Entschleunigung, denn:
Es gehe aber auch darum, einfach gemeinsam Zeit mit Freunden zu verbringen, beispielsweise wenn man abends am Lagerfeuer beisammensitze, die Dosenravioli warm mache und "den Tag Revue passieren lässt", fügt er hinzu.
Streckenrekord auf der "Ardennen-Achterbahn"?
Als feststeht, dass der Roadtrip bis nach Belgien gehen sollte, plante die Gruppe, einen Ruhetag nahe Spa und der "Ardennen-Achterbahn", dem berühmten Formel 1-Rundkurs Circuit de Spa-Francorchamps, einzulegen. Mit einer Idee:
Für eine Runde auf dem Formel 1-Kurs mit sieben Kilometern und bis zu 18 Prozent Steigung brauchte die Gruppe um die 5:30 Minuten – Streckenrekord in der Simson-Klasse! Martin Kruse witzelt, dass es vor ihrem Besuch noch keinen offiziellen Rekord in dieser Klasse gegeben habe, weil bis dahin noch niemand mit einer Simson auf dem Formel 1-Kurs unterwegs gewesen sei.
Kein Tag ohne Panne(n)
Es verging kein Tag des Roadtrips, ohne dass einer der Fahrer eine Panne hatte. Die Herausforderung? Pannen mussten die Gruppe mit ihrer Simson-Expertise, viel Improvisation und Kreativität selbstständig beheben, denn: Ein Begleitfahrzeug hatten sie nicht, wie Marco Mattauch betont.
Martin Kruse erinnert sich, während einer früheren Tour seien vier Leute gefahren, von denen niemand wusste, wie man eine Simson repariere. Mittlerweile sei aber die notwendige Expertise in die Gruppe gekommen. Doch nicht jede Panne ist reparabel, beispielsweise, wenn ein Ersatzteil fehlt.
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