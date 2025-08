Die " Rosenheim-Cops " bekommen eine neue Sekretärin: Nach dem Ausstieg von Marisa Burger in ihrer Paraderolle als Miriam Stockl soll Sarah Thonig den Posten in der beliebten ZDF-Vorabendserie übernehmen. In der neuen Rolle wird sie ab der übernächsten, der 26. Staffel zu sehen sein.