Matthew Perrys Tod: Arzt des "Friends"-Stars will Schuld gestehen

Ein im Zusammenhang mit dem Tod des US-Schauspielers Matthew Perry angeklagter Arzt wird sich voraussichtlich in den kommenden Wochen vor Gericht schuldig bekennen. Perrys hauptsächlicher damaliger Arzt Salvador Plasencia habe erklärt, seine Schuld "im Vertrieb von Ketamin in vier Fällen" einzugestehen, teilte das US-Justizministerium am Montag (Ortszeit) mit. Dem Angeklagten droht demnach eine Strafe von bis zu 40 Jahren Gefängnis.