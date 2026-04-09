Lena Lorenz - die neue Staffel:Liane Forestieri über Mut und Treue
von Caterina Goestl und Caroline Hermann
Sie ist auch bei der neuen Staffel von "Lena Lorenz" ein fester Bestandteil des Teams. Liane Forestieri spielt die beste Freundin von Lena Lorenz, aber wie ist sie privat?
Seit vielen Jahren spielt die Schauspielerin Liane Forestieri in zahlreichen ZDF-Produktionen mit. Ob in Serien wie "SOKO München", "Die Chefin" oder "Wilsberg" - einem breiten Publikum ist sie längst vertraut. Auch in Kinofilmen wie "Honig im Kopf" und "Männerherzen" war sie zu sehen. Seit zehn Jahren steht Forestieri zudem für die erfolgreiche ZDF-Serie "Lena Lorenz" vor der Kamera.
Warum Heimat für Liane Forestieri wichtig ist
Privat lebt die 51-Jährige zurückgezogen. Gemeinsam mit ihrem Mann und den beiden Kindern lebt die Halbitalienerin in München. Auch wenn sie im Allgäu aufgewachsen ist, ihre italienischen Wurzeln pflegt sie mit regelmäßigen Besuchen bei der Verwandtschaft.
Die Mutter eines Sohnes und einer Tochter legt Wert auf "la famiglia" und verwöhnt ihre Kinder gerne.
Das "mit dem Loslassen" übe sie noch, erzählt Forestieri weiter: "Aber die sagen mir ganz klar, wenn ich nerve."
Kein Social Media: Warum Forestieri das Rampenlicht meidet
Liane Forestieri steht zwar gerne vor der Kamera, das Scheinwerferlicht muss aber nicht sein. Rote Teppiche meidet sie, auf Social Media sucht man sie vergebens und Interviews gibt die Schauspielerin eher selten. Ihre Zufriedenheit und ihr Glück findet sie in anderen Sachen:
Ihre Rolle in "Lena Lorenz"
Im ZDF startet nun die 12. Staffel der beliebten Hebammenreihe "Lena Lorenz". Die 51-Jährige spielt die beste Freundin von Lena alias Judith Hoersch. Eine Rolle, die für Forestieri einen besonderen Reiz hat:
Mehr Lebenserfahrung, spannendere Rollen
Mit 18 Jahren hatte Forestieri ihr Filmdebüt an der Seite von Klaus Maria Brandauer. Heute mit 51 Jahren ist sie dankbar für ihre Erfahrungen, Rollenangebote werden immer spannender, so Liane Forestieri.
Negative Erfahrungen sieht die Schauspielerin als Pfund. 20 möchte sie nicht mehr sein.
Serien:Lena Lorenz
"Lena Lorenz": Ausstrahlung der neuen Folgen
Die 12. Staffel von "Lena Lorenz" startet am 9. April 2026 um 20:15 Uhr im ZDF mit der Folge "Muttergefühle". Insgesamt sechs neue Folgen werden ausgestrahlt. In der ZDF-Mediathek sind die neuen Episoden abrufbar.
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