Sie ist auch bei der neuen Staffel von "Lena Lorenz" ein fester Bestandteil des Teams. Liane Forestieri spielt die beste Freundin von Lena Lorenz, aber wie ist sie privat?

Liane Forestieri gehört zum festen Ensemble der beliebten Hebammenreihe "Lena Lorenz“. In München zeigt Liane Forestieri ihre Lieblingsorte und verrät, was Heimat für sie bedeutet. 09.04.2026 | 6:16 min

Seit vielen Jahren spielt die Schauspielerin Liane Forestieri in zahlreichen ZDF-Produktionen mit. Ob in Serien wie "SOKO München", "Die Chefin" oder "Wilsberg" - einem breiten Publikum ist sie längst vertraut. Auch in Kinofilmen wie "Honig im Kopf" und "Männerherzen" war sie zu sehen. Seit zehn Jahren steht Forestieri zudem für die erfolgreiche ZDF-Serie "Lena Lorenz" vor der Kamera.

Warum Heimat für Liane Forestieri wichtig ist

Privat lebt die 51-Jährige zurückgezogen. Gemeinsam mit ihrem Mann und den beiden Kindern lebt die Halbitalienerin in München. Auch wenn sie im Allgäu aufgewachsen ist, ihre italienischen Wurzeln pflegt sie mit regelmäßigen Besuchen bei der Verwandtschaft.

Ich bin, glaube ich, schon sehr temperamentvoll. Ich bin auch sehr emotional, ich bin verspielt … und ich esse gern. „ Liane Forestieri, Schauspielerin

Hebamme Lena Lorenz betreut die junge Mona, die ihr Baby zur Adoption freigeben will. Katina und Jan sind die von ihr ausgewählten Eltern. Doch zunehmend zweifelt Mona an ihrer Entscheidung. 26.03.2026 | 88:43 min

Die Mutter eines Sohnes und einer Tochter legt Wert auf "la famiglia" und verwöhnt ihre Kinder gerne.

Ich bin sehr warm, aber auch sehr fordernd - bin da sehr italienisch. „ Liane Forestieri, Schauspielerin

Das "mit dem Loslassen" übe sie noch, erzählt Forestieri weiter: "Aber die sagen mir ganz klar, wenn ich nerve."

Kein Social Media: Warum Forestieri das Rampenlicht meidet

Liane Forestieri steht zwar gerne vor der Kamera, das Scheinwerferlicht muss aber nicht sein. Rote Teppiche meidet sie, auf Social Media sucht man sie vergebens und Interviews gibt die Schauspielerin eher selten. Ihre Zufriedenheit und ihr Glück findet sie in anderen Sachen:

Eigentlich braucht es da nicht viel. Ich freue mich, wenn die ersten Blumen herauskommen, wenn man sieht, es wird Frühling. Das große Glück ist ganz leise und ganz einfach. „ Liane Forestieri, Schauspielerin

Spannend, erheiternd, erschütternd oder auch mit Superkräften: So vielfältig geht es medial ins Frühjahr. Unser Blick auf die Highlights der Streaming-Portale im April. 29.03.2025 | 11:02 min

Ihre Rolle in "Lena Lorenz"

Im ZDF startet nun die 12. Staffel der beliebten Hebammenreihe "Lena Lorenz". Die 51-Jährige spielt die beste Freundin von Lena alias Judith Hoersch. Eine Rolle, die für Forestieri einen besonderen Reiz hat:

Ich finde Julia Obermeier eine sehr mutige, lustige, treue Freundin, die auch ihre Eigenarten hat und auch mit ihren Eigenheiten zu kämpfen hat, aber das macht sie auch, das finde ich ganz cool. „ Liane Forestieri, Schauspielerin

Klara Deutschmann in ZDF-Serie : "Einfach Elli"-Darstellerin: "Ich kann kein Blut sehen!" Klara Deutschmann spielt Rettungssanitäterin Elli in der gleichnamigen ZDF-Mini-Serie. Für die neue Rolle hat sie mehr als eine private Angst überwinden müssen. Interview

Mehr Lebenserfahrung, spannendere Rollen

Mit 18 Jahren hatte Forestieri ihr Filmdebüt an der Seite von Klaus Maria Brandauer. Heute mit 51 Jahren ist sie dankbar für ihre Erfahrungen, Rollenangebote werden immer spannender, so Liane Forestieri.

Diese Lebenserfahrung finde ich toll, dass man viel gesehen hat, mit viel umgehen musste, dass ich das in die Rollen einbringen kann, finde ich sensationell. „ Liane Forestieri, Schauspielerin

Negative Erfahrungen sieht die Schauspielerin als Pfund. 20 möchte sie nicht mehr sein.

Serien : Lena Lorenz Hebamme mit Herz: Lena begleitet Frauen liebevoll durch die Schwangerschaft. Trotz privater Herausforderungen kämpft sie für das Glück anderer – und findet dabei auch zu sich selbst.

"Lena Lorenz": Ausstrahlung der neuen Folgen

Die 12. Staffel von "Lena Lorenz" startet am 9. April 2026 um 20:15 Uhr im ZDF mit der Folge "Muttergefühle". Insgesamt sechs neue Folgen werden ausgestrahlt. In der ZDF-Mediathek sind die neuen Episoden abrufbar.