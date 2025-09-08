"Polizeiruf 110"-Schauspieler Horst Krause gestorben

Der aus "Polizeiruf 110" bekannte Schauspieler Horst Krause ist tot. Er starb im Alter von 83 Jahren in einem Seniorenheim in Teltow, wie seine Familie dem RBB mitteilte.

Schauspieler Horst Krause ist tot (Archivbild) Quelle: dpa

Der aus der Krimireihe "Polizeiruf 110" bekannte Schauspieler Horst Krause ist tot. Er starb bereits am Freitag im Alter von 83 Jahren in einem Seniorenheim in Teltow bei Berlin, wie seine Familie am Montag dem RBB mitteilte.

Horst Krause prägte "Polizeiruf 110" als Dorfpolizist

Er hieß im echten Leben wie seine Fernsehfigur: Horst Krause wurde als kugeliger und brummiger Dorfpolizist Horst Krause bundesweit bekannt. Fernsehzuschauer mochten den Schauspieler, wie er mit seinem Hund als Sozius auf einem alten Motorrad durch Brandenburg fuhr oder durch die warmherzig erzählten Geschichten polterte.

Neben dem "Polizeiruf" gab es auch den ARD-Ableger "Polizeihauptmeister Krause". Darin ging es um das Privatleben des Dorfpolizisten, also um "Hotti" und seine Schwestern Elsa und Meta, die einen Gasthof betreiben.

Schon zu DDR-Zeiten bekannt

Am 18. Dezember 1941 als jüngstes von fünf Kindern einer Bauernfamilie im damaligen Westpreußen geboren, kam Krause als Kind nach Ludwigsfelde in Brandenburg. In der Schule soll er der Klassenclown gewesen sein.

Ursprünglich lernte er den Beruf des Drehers und studierte dann ab 1964 an der Staatlichen Schauspielschule in Berlin-Schöneweide. Er spielte am Landestheater Parchim, am Schauspielhaus Karl-Marx-Stadt und am Staatsschauspiel Dresden. Bereits zu DDR-Zeiten war er im Fernsehen zu sehen, etwa in "Der Staatsanwalt hat das Wort".

Durchbruch in Buck-Komödie "Wir können auch anders ..."

Seinen Durchbruch hatte Horst Krause 1993 in Detlev Bucks Komödie "Wir können auch anders ...". Für die Rolle gewann er den Deutschen Filmpreis als Bester Darsteller. Beim Stockholm International Film Festival wurde er 2003 für die Hauptrolle in "Schultze Gets the Blues" als bester Hauptdarsteller geehrt.

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.