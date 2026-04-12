Erfolgreicher Künstler mit Haltung:Herbert Grönemeyer: Kult-Bochumer wird 70 Jahre alt
von Martin Schiffler
"Männer", "Mensch", "Mein Osten": Herbert Grönemeyer begeistert Generationen mit seiner Musik und politischen Haltung. Heute feiert er seinen 70. Geburtstag.
Sie haben viel gemein, die großen Drei - Udo Lindenberg, Wolfgang Niedecken und Herbert Grönemeyer: Ihr politisches Engagement, ihren Kampf gegen Rechts, gegen Rassismus und Fremdenhass, gegen Armut, und für mehr Toleranz und Integration von Minderheiten in der Gesellschaft.
Keiner der Drei hätte als Opernsänger eine Chance gehabt, aber ihre Lieder, die Musik und auch die Texte haben Kultstatus. Es ist nicht einfach, deutsche Texte rockig-flockig rüberzubringen, aber sie können es. Ihre Art zu singen: einmalig. Ihr Stil wurde vielfach kopiert, aber nie erreicht.
Herbert Arthur Wiglev Clamor Grönemeyer wuchs in Bochum auf. Mit acht Jahren hatte er seinen ersten Klavierunterricht. Bald engagierte er sich im Schulchor.
Herbert Grönemeyer verdiente schon früh mit Musik Geld
Dass Herbert Musik studieren würde, war bald klar. Dass er währenddessen vor allem das Leben studieren würde, war auch klar. Am Schauspielhaus Bochum verdiente er als Pianist sein erstes Geld. Schauspiel und Musik - das ist bis heute seine Welt. Am Schauspielhaus unter Peter Zadek konnte Grönemeyer beides miteinander verknüpfen und seinen Weg darin und dazwischen finden.
Obwohl er nie eine Schauspielschule besucht hatte, und seit 1976 als musikalischer Leiter am Schauspielhaus Bochum arbeitete, übernahm er Theaterrollen und erste Rollen fürs Fernsehen. 1978 lernte er während der Dreharbeiten zum Fernsehdrama "Uns reicht das nicht" seine spätere Frau kennen, die Schauspielerin Anna Henkel.
Zuerst "Das Boot", später dann "Bochum"
Bevor er seinen Durchbruch als Musiker feiern konnte, sorgte Grönemeyer als Schauspieler für Aufsehen, in Wolfgang Petersens cineastischem Meilenstein "Das Boot". Weitere Filme folgen.
Seine ersten Alben als Musiker blieben unter dem Radar. Erst sein fünftes Studioalbum "4630 Bochum" änderte alles. 1984 hatte Grönemeyer seinen großen Durchbruch als Deutschrock-Star.
Herbert Grönemeyer erreichte mit "Bochum" Kultstatus
Das Album hielt sich 79 Wochen in den Top 100 der Hitparade und wird zum erfolgreichsten Album des Jahres in Deutschland. Die Hits laufen bis heute im Radio: "Männer", "Flugzeuge im Bauch", "Alkohol" und nicht zuletzt das Titellied "Bochum".
Das Lied ertönt seit Jahrzehnten vor den Fußball-Bundesligaspielen des VfL Bochum im Stadion und wird von den Fans inbrünstig mitgesungen. Herbert Grönemeyer hat sich damit in Bochum unsterblich gemacht. Seit 1984 ist jedes Grönemeyer-Album auf Platz eins der Charts gelandet.
Schwere Schicksalsschläge
Ende der Achtziger Jahre werden Herbert und Anna Eltern von zwei Kindern. Als im Jahr 1998 sein Bruder Wilhelm und wenige Tage danach auch seine Frau Anna stirbt - beide an Krebs - fällt Herbert Grönemeyer in ein tiefes Loch.
Ein Jahr Auszeit braucht er, um mit sich und seinem Leben wieder klar zu kommen. Drei weitere Jahre meidet er die Öffentlichkeit nach Möglichkeit, und nimmt das Album für sein großes Comeback im Jahr 2002 auf: "Mensch". Seine sehr persönliche Eigentherapie. Vor allem das Titellied und "Der Weg" lassen seine Fans mitleiden.
Viele schöpften aus Grönemeyers öffentlicher Trauer neuen Mut und Kraft. Die 2003 erschienene Live-DVD seiner Tour schaffte, was es noch nie gegeben hatte: Sie stürmte die deutschen Albumcharts und landete auf Platz 1.
Herbert Grönemeyer engagiert sich gegen Rechts
Im Jahr 2007 sucht das ZDF den "besten Musiker aller Zeiten" für die Sendung "Unsere Besten". Die Zuschauer wählen Herbert Grönemeyer auf Platz 1. Deutschland liebt Herbert. Dabei eckt er politisch immer wieder an. Musik und Politik gehören für ihn zusammen. Und er wird nicht müde, seine Fans und alle, die ihm zuhören aufzufordern, auf die Straße zu gehen - und auch wählen zu gehen, und zwar demokratische Parteien.
Grönemeyer macht einfach immer weiter
2016 wurde Herbert Grönemeyer in zweiter Ehe mit Josefine Cox verheiratet. 2019 wurde Herbert zum dritten Mal Vater.
Grönemeyer macht weiter und weiter. Zahlreiche Projekte, Alben, Tourneen, folgten und folgen wohl auch künftig. Herbert Grönemeyer hat noch viel vor - immerhin sei er jetzt "erst" 70 Jahre alt.
Doku | Terra X:Geschichte der Musik
Grönemeyer hat "deutsche Popgeschichte geschrieben"
Am 1. April 2026 wurde Herbert Grönemeyer mit dem Deutschen Nationalpreis ausgezeichnet. Damit wolle man seine außerordentliche künstlerische Leistung und zugleich sein überzeugendes Engagement für die Werte unserer Demokratie würdigen.
Mit seiner Musik und seinen Texten habe er deutsche Pop-Geschichte geschrieben und einen wichtigen Beitrag zur Kultur des Landes geleistet, hieß es in der Laudatio. Es wird vermutlich nicht seine letzte Auszeichnung sein.
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