Heino hat sich für seinen neuen Song bei Liedgut aus der NS-Zeit bedient. Er verwende das Marschlied "ohne jeden Kontext", so ein Experte. Sein Management weist Kritik vehement ab.

Heinos neuer Song nutzt die erste Strophe eines Marschlieds aus der NS-Zeit - zu einem Techno-Beat. (Archivbild) Quelle: dpa | Michael Kappeler/dpa

Der Schlagersänger Heino hat für einen neuen Song Textpassagen eines Lieds aus der Zeit des Nationalsozialismus verwendet. Seit kurzem kann der Song "Erika (Auf der Heide)" gestreamt werden, auf seinen Social-Media-Kanälen hatte Heino die Neuveröffentlichung angeteasert mit einem Video, in dem er auf einer Wiese steht und singt. Heinos Management weist jeden Vergleich mit dem alten Lied vehement zurück.

Heinos Version unterscheidet sich von Marschlied "Erika"

In der Aufnahme verwendet Heino den Text der ersten Strophe des Marschliedes "Erika" aus dem Dritten Reich von Komponist Herms Niel (1888-1954). Dem Munzinger-Archiv zufolge wurde Niel, der mit wirklichem Namen Hermann Nielebock hieß, 1933 der Marschlieder-Komponist der NS-Zeit und erhielt den Titel Professor. Nach Kriegsende wurde er demnach als Mitläufer eingestuft.

Vor wenigen Tagen wurde Heino von der Mittelstands- und Wirtschaftsunion mit dem "Deutschen Mittelstandspreis" für sein Lebenswerk ausgezeichnet. 25.11.2026 | 0:46 min

Weitere Strophen des Lieds verwendet Heino nicht. Melodie und musikalische Aufbereitung des Heino-Songs unterscheiden sich sehr deutlich von der Aufnahme von 1938. Der jetzt veröffentlichte Song ist ein schneller, tougher Techno-Beat im Stile eines Ballermann-Hits.

Wissenschaftler: Heino verwendet NS-Liedgut "ohne jeden Kontext"

Musikwissenschaftler Thorsten Hindrichs von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz äußert trotz des harmlosen Textes und der neuen Melodie Vorbehalte. Dazu sagte er:

Ich sehe es kritisch, mehr oder weniger kommentarlos und ohne jeden Kontext Liedgut oder Propagandamusik aus dem historischen Nationalsozialismus zu übernehmen und umzubauen - und dann gleichzeitig zu sagen: Das wusste ich alles gar nicht, damit habe ich eigentlich überhaupt nichts zu tun. „ Thorsten Hindrichs, Musikwissenschaftler JGU Mainz

Der Experte wies darauf hin, dass andere neue Versionen von "Erika" schon seit mindestens zehn Jahren im Netz kursieren - erst in Online-Spielen und seit ein paar Jahren auch als Musik in Videoclips.

Das Lied tauche nicht nur in Neonazi-Kanälen auf, sondern auch in Tiktok- oder Instagram-Clips, in denen User etwa wandern oder joggen. Heinos Song sei ein weiterer Baustein in der anhaltenden Normalisierung extrem rechter Inhalte, so Hindrichs.

Zuletzt machte Heino mit einer Auktion persönlicher Gegenstände Schlagzeilen. 05.11.2026 | 3:03 min

Manager: Lassen uns nicht "ins rechte Eck stellen"

Das Management von Heino wehrt sich gegen jeden Vergleich mit dem Lied aus der Nazi-Zeit. "Der Song ist eine neue Komposition" und habe mit dem Werk von 1938 überhaupt nichts zu tun, sagte Heino-Manager Helmut Werner der dpa.

Es sei ein neues Lied kreiert worden, das bei der Musikverwertungsgesellschaft Gema als eigenständiges Werk angemeldet worden sei, so Werner. "Wir lassen uns auch nicht nur im Ansatz ins rechte Eck stellen", sagte der Manager.

Quelle: dpa