Nach Ende der Frostperiode:Pollenflug ab nächster Woche im ganzen Land
Die frostigen Tage sollen bald in ganz Deutschland vorbei sein: Ab Anfang nächster Woche werden dann die Pollen auch in den nördlichen und östlichen Teilen Deutschlands fliegen.
Nach dem langen und frostigen Winter nimmt der Pollenflug ab kommender Woche auch im Norden und Osten Deutschlands Fahrt auf. Mit dem Ende der Frostperiode zum Wochenende setzt die Haselblüte auch im bisher eisigen Norden und Osten ein, wie die Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst mitteilte.
Überall im Land werden den Expertinnen und Experten zufolge dann Haselpollen fliegen, wenngleich zunächst noch die vorhergesagten Regenfälle "Schlimmeres verhindern" würden. Laut Prognose des Deutschen Wetterdiensts soll es ab Dienstag auch im Norden und Osten zunehmend sonniger und trockener werden.
"Pollen satt" in vielen Regionen Deutschlands
Das bedeutet dem Polleninformationsdienst zufolge "verbreitet, vor allem in der Landesmitte und weiter nördlich sowie im Süden und Südosten, 'Pollen satt'". Für Allergikerinnen und Allergiker bringe dies erhebliche Belastungen mit sich.
Die Erlenblüte wird es demnach bis Mitte kommender Woche noch nicht in alle Landesteile schaffen. Bevorzugt im Süden, Südwesten und Westen nehme die bereits begonnene Blüte jedoch weiter Fahrt auf.
Frost verhinderte gerade im Norden bisher den Pollenflug
Wegen der langen und mit viel Schnee verbundenen Frostphase blieben der Norden und Nordosten bislang weitgehend von Pollen verschont, was vor allem Heuschnupfenpatienten zugute kam. Im deutlich milderen Westen, Süden und Südwesten fliegen Hasel- und Erlenpollen hingegen schon seit einiger Zeit.
Mehr zu Allergien
Heuschnupfen und Co.:So überstehen Allergiker die Pollensaisonvon Gunnar Fischermit Video5:30
Allergische Beschwerden lindern:Was bei Hausstaubmilbenallergie zu tun istvon Laren Müllermit Video4:50
Staubwischen: Tipps vom Profi:Wie man Staub am effektivsten loswirdvon Alexandra Tietemit Video5:28
- FAQ
Jucken und Kribbeln als Symptome:Vorsicht bei einer Lebensmittelallergievon Christina-Maria Pfersdorfmit Video6:44