Die frostigen Tage sollen bald in ganz Deutschland vorbei sein: Ab Anfang nächster Woche werden dann die Pollen auch in den nördlichen und östlichen Teilen Deutschlands fliegen.

Pollenallergie

Trotz winterlicher Temperaturen fliegen schon Frühblüherpollen wie Birke, Hasel und Erle. Durch den Klimawandel beginnt die Saison außerdem früher und endet später. Wir haben Tipps für Allergiker.

19.02.2026 | 2:33 min

Nach dem langen und frostigen Winter nimmt der Pollenflug ab kommender Woche auch im Norden und Osten Deutschlands Fahrt auf. Mit dem Ende der Frostperiode zum Wochenende setzt die Haselblüte auch im bisher eisigen Norden und Osten ein, wie die Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst mitteilte.

Überall im Land werden den Expertinnen und Experten zufolge dann Haselpollen fliegen, wenngleich zunächst noch die vorhergesagten Regenfälle "Schlimmeres verhindern" würden. Laut Prognose des Deutschen Wetterdiensts soll es ab Dienstag auch im Norden und Osten zunehmend sonniger und trockener werden.

Vorsorge für Allergiker: Pollenmonitoring 2.0

KI-gestützte Datensätze liefern Forschenden neue Erkenntnisse und bieten Betroffenen bessere Planung. Neue Forschungsansätze gibt es auch zur Genetik der Birkenpollenallergie.

22.05.2025 | 2:48 min

"Pollen satt" in vielen Regionen Deutschlands

Das bedeutet dem Polleninformationsdienst zufolge "verbreitet, vor allem in der Landesmitte und weiter nördlich sowie im Süden und Südosten, 'Pollen satt'". Für Allergikerinnen und Allergiker bringe dies erhebliche Belastungen mit sich.

Die Erlenblüte wird es demnach bis Mitte kommender Woche noch nicht in alle Landesteile schaffen. Bevorzugt im Süden, Südwesten und Westen nehme die bereits begonnene Blüte jedoch weiter Fahrt auf.

Die Infografik zeigt die Hauptblüte, Vor- und Nachblüte sowie das mögliche Vorkommen der acht allergologisch wichtigsten Pollenarten in Deutschland. Der Gesamtdeutsche Pollenflugkalender basiert auf Daten von 2016 bis 2021. Hasel-Pollen kann es von Ende November bis Ende Mai geben. Pollen der Erle von Dezember bis Anfang Juli. Pollen der Esche von Ende Januar bis Mitte Juni. Birkenpollen von März bis Mitte Juli. Gräserpollen von Mitte März bis Anfang November. Roggenpollen von Mai bis Mitte August. Beifußpollen von Ende Mai bis Mitte November und Pollen des Traubenkraut (auch Ambrosia genannt) von Anfang Juni bis Mitte November. Quelle der Infografik ist die Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst.

Frost verhinderte gerade im Norden bisher den Pollenflug

Wegen der langen und mit viel Schnee verbundenen Frostphase blieben der Norden und Nordosten bislang weitgehend von Pollen verschont, was vor allem Heuschnupfenpatienten zugute kam. Im deutlich milderen Westen, Süden und Südwesten fliegen Hasel- und Erlenpollen hingegen schon seit einiger Zeit.

Quelle: AFP
Über dieses Thema berichtete das gemeinsame Morgenmagazin von ARD und ZDF am 19.02.2026 ab 05:30 Uhr.
