Polarlichter in Deutschland: Wo man sie heute Nacht sehen könnte

In der Nacht zum Montag besteht in Deutschland eine Chance auf Polarlichter. Die US-Atmosphärenbehörde Noaa hat einen Massenauswurf geladener Teilchen der Sonne in Richtung Erde registriert, der ein solches Schauspiel auslösen könnte. Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg sagt: