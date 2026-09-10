Philippinen: Fähre völlig ausgebrannt - 87 Menschen vermisst

Vor der philippinischen Provinz Palawan hat eine Passagierfähre mit 134 Menschen an Bord Feuer gefangen. Fünf Tote sind bereits geborgen, 87 Menschen werden noch vermisst.

Vor den Philippinen sind bei einem Brand auf einer Fähre mindestens fünf Menschen gestorben. 42 Menschen wurden gerettet, 87 weitere werden noch vermisst. Schlechtes Wetter erschwert die Suche. 10.09.2026 | 0:22 min

Nach einem schweren Brand auf einem Passagierschiff vor der philippinischen Provinz Palawan werden 87 Menschen vermisst. Fünf Personen seien bislang tot geborgen und 42 weitere gerettet worden, sagte die Sprecherin der philippinischen Küstenwache, Noemie Cayabyab, in einem Radiointerview. Die Zahlen seien aber noch nicht endgültig, da die Rettungsarbeiten andauerten, erklärte sie.

Das Fährschiff "MV June Aster" war am Mittwochabend (Ortszeit) auf dem Weg von der Hauptstadt Manila nach Coron, als es - zu diesem Zeitpunkt rund zwei Kilometer vor der Küste - aus noch unbekannter Ursache plötzlich Feuer fing. Cayabyab zufolge sollen 134 Menschen an Bord gewesen sein, darunter 117 Passagiere und 17 Besatzungsmitglieder.

Behörde prüft Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften

An der Rettung beteiligten sich neben der Küstenwache auch die Feuerwehr und andere Schiffe in der Region. Die Behörden haben Ermittlungen zur Unglücksursache eingeleitet. Untersucht werden soll auch, ob es möglicherweise Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften gab, etwa ob das Schiff überladen war oder ob alle Passagiere mit Rettungswesten ausgestattet waren.

Das Fährschiff "MV June Aster" liegt völlig ausgebrannt vor der Küste. Quelle: Philippine Coast Guard / epa

Auf Fotos der Küstenwache ist die völlig ausgebrannte Fähre zu sehen. Einige Passagiere sollen Berichten zufolge nach dem Ausbruch des Brandes in Panik von Bord gesprungen sein.

Der Ort Coron liegt auf der Insel Busuanga und ist ein beliebtes Urlaubsziel für Taucher.

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