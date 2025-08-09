Petunia ist der hässlichste Hund der Welt - Wettbewerb in den USA

Bulldoggen-Mischling Petunia hat es geschafft: Der Hund wurde in den USA zum hässlichsten Hund der Welt gewählt. Die Stummelbeinchen und Glupschaugen verhalfen Petunia zum Sieg.

Petunia auf dem Arm von Frauchen Shannon - der Bulldoggen-Mischling hat den zweifelhaften Titel "Hässlichster Hund der Welt" gewonnen. Quelle: dpa

Kurze Stummelbeinchen, Glupschaugen und ein faltiges Gesicht: Diese wenig schmeichelhaften Attribute haben Petunia zum Sieg verholfen. Der Bulldoggen-Mischling wurde in Nordkalifornien in den USA zum "World's Ugliest Dog", also zum hässlichsten Hund der Welt, gekürt.

Tausende Dollar an Preisgeld

Der zwei Jahre alte Vierbeiner gewann den schon seit den 70er-Jahren ausgetragenen Traditionswettbewerb am Freitag in Santa Rosa. Besitzerin Shannon Nyman aus dem US-Bundesstaat Oregon nahm strahlend ein Preisgeld von 5.000 Dollar entgegen.

Jinny Lu, ein fünfjähriger Mops mit schief heraushängender Zunge, belegte den zweiten Platz. Er hatte schon 2023 an dem Wettbewerb teilgenommen, ging damals aber leer aus. Besitzerin Michelle Grady konnte sich nun immerhin über ein Preisgeld von 3.000 Dollar freuen.

Poppy, ein siebenjähriger Chinesischer Schopfhund mit viel nackter Haut und wenigen weißen Haarbüscheln, landete auf dem dritten Rang. Sein Auftritt wurde mit 2.000 Dollar belohnt.

Aussehen und Persönlichkeit entscheiden über Sieg

Um einen Platz auf dem Treppchen zu sichern, mussten sich die Hunde auf einer Bühne vor klatschenden Zuschauern präsentieren. Eine Gruppe von Juroren stimmte dann ab, wobei Aussehen, Persönlichkeit und die Reaktion des Publikums in ihre Entscheidung einflossen.

Auf Petunia kommt jetzt noch ein weiterer Auftritt zu. Neben der Siegerprämie wird Hund und Frauchen auch ein Flug nach New York spendiert, wo der Champion am Montag in der Morning-Show des Senders NBC präsentiert wird.

Aufruf, Tiere aus dem Tierheim aufzunehmen

Im vergangenen Jahr kam diese Ehre einem Pekinesen namens Wild Thang zu. Der damals Achtjährige punktete mit Sturmfrisur und seitlich heraushängender Zunge. Nach Angaben seiner Halterin hatte er sich als Welpe mit dem Staupe-Virus infiziert und körperliche Deformationen zurückbehalten.

Man wolle sich bei dem Wettbewerb nicht über die "hässlichen" Hunde lustig machen, sondern vielmehr ihre liebenswerten und schönen Seiten herausstellen, erklärten die Organisatoren. Viele der Teilnehmer stammen aus Tierheimen. Mit der Aktion wird auch dazu aufgerufen, ausgesetzten Tieren ein neues Zuhause zu geben.