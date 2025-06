Passau: Auto rast in Menschenmenge - wohl wegen Sorgerechtsstreit

Ein Mann ist in Passau in der Nähe des Hauptbahnhofs mit einem Wagen in eine Menschengruppe gefahren. Mehrere Menschen wurden verletzt. Fünf Personen werden im Krankenhaus behandelt, wie ein Polizeisprecher sagte. In der Gruppe befand sich auch die 38-jährige Ehefrau des Fahrers sowie die fünfjährige Tochter. Beide seien unter den Verletzten.