New York veranstaltete seine 100. Thanksgiving-Parade - wegen Stürmen mit zwei Tagen Verspätung. Riesige Ballons und Festwagen zogen durch die Stadt.

Sturm und Starkregen sorgten für eine Verschiebung. Doch zur 100. Parade ließ New York ein Rekordaufgebot von 100 Ballons aufsteigen. 28.11.2026 | 0:21 min

Ausgerechnet zu ihrem 100. Jubiläum musste die Thanksgiving-Parade des New Yorker Kaufhauses Macy's erstmals in seiner Geschichte verschoben werden. Heftige Stürme an der US-Ostküste hatten die Veranstalter dazu gezwungen. Mit zwei Tagen Verspätung konnte der Umzug stattfinden.

Viele bekannte Gesichter schweben durch New York

Auch in einem weiteren Punkt unterschied sich die Parade von den bisherigen. Die Schaulustigen konnten mit 100 aufblasbaren Figuren so viele bewundern wie noch nie.

Zu sehen waren popkulturelle Ballonfiguren wie Spider-Man, SpongeBob oder Shrek, die durch die Häuserschluchten Manhattans schwebten. Begleitet wurden sie von aufwendig gestalteten Festwagen, Marschkapellen, Tänzern und 1.000 Clowns.

Shrek schwebt mit seiner Zwiebelkutsche durch New York. Quelle: AP / Heather Khalifa

Snoopy, der seit 1968 in immer neuen Verkleidungen bei der Parade dabei ist, erhielt zum Jubiläum ein neues Aussehen: Mit Sonnenbrille und rotem Pullover präsentierte er sich als sein Alter Ego "Joe Cool".

1924 sah der Umzug noch anders aus

Vor mehr als 100 Jahren zogen statt Super Mario und Co. noch echte Tiere aus dem Zoo im Central Park durch die Straßen Manhattans. Zum Jubiläum erinnerten die Veranstalter an diese Anfänge.

Der deutsch-amerikanische Puppenspieler und Illustrator Tony Sarg entwickelte die Idee für die riesigen Ballonfiguren. 1927 feierten die Figuren ihre Premiere. Statt wie bei einer Marionette von oben sollten die Figuren von unten an Seilen geführt werden.

Auch der schwarze Zeichentrickkater Felix, eine der ersten Ballonfiguren überhaupt, kehrte zum Jubiläum in seiner historischen Gestalt zurück. Ein eigens für die 100. Parade gestalteter Festwagen mit Marionetten würdigte das Schaffen Sargs.

Spenden retten Schüler-Auftritt

Durch die Verschiebung war der Auftritt einer aus dem ganzen Land angereisten Schülergruppe durch entstandene Mehrkosten in Gefahr. Eine Schulkapelle aus dem texanischen Pearland sammelte dem Sender CBS zufolge rund 350.000 Dollar an Spenden, um den Aufenthalt ihrer rund 500 Mitglieder in New York verlängern zu können. Die Schüler konnten schließlich doch bei der Jubiläumsparade mitlaufen.

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Musikstars feiern beim Erntedank mit

Zahlreiche Musikstars waren ebenfalls vertreten: US-Sänger Teddy Swims präsentierte seinen Song "Mr. Know It All", die Schauspielerin und Sängerin Mckenna Grace trat gemeinsam mit ihrem Schauspielkollegen Ben Wang aus dem neuen "Tribute von Panem"-Film auf. Die US-Rockband Smash Mouth spielte ihren aus dem Animationsfilm "Shrek" bekannten Hit "All Star".

Durch die Verschiebung kamen sogar noch zwei prominente Gäste hinzu: Rapper LL Cool J und Disco-Ikone Gloria Gaynor, die ihren Welthit "I Will Survive" sang.

Auch die Musicalszene ist vertreten

Die New Yorker Musicalszene feierte das Jubiläum mit einem eigens dafür zusammengestellten Medley: Darsteller aus neun Broadway-Produktionen, darunter "Hamilton", "Wicked", "Chicago", "Rent" und "The Rocky Horror Show", traten gemeinsam auf.

Insgesamt geht die Parade vier Kilometer durch New York und endet am Herald Square vor einem Kaufhaus der Kette Macy's.

Quelle: dpa, AP