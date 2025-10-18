Mödling in Österreich: Feuerwehr befreit Mädchen aus Trockner

Am Freitagabend wurde die Feuerwehr im österreichischen Mödling zu einer Menschenrettung gerufen. In einer Waschküche fanden sie eine 13-Jährige in einem Wäschetrockner vor.

Die freiwillige Feuerwehr befreite in Mödling eine 13-Jährige aus einem Wäschetrockner. Quelle: dpa | Unbekannt

In Österreich ist ein 13-jähriges Mädchen in einem aufwendigen Rettungseinsatz aus einem Wäschetrockner gerettet worden. Wie die Feuerwehr der Stadt Mödling bei Wien mitteilte, war das Kind in das Gerät geklettert, konnte aber nicht selbstständig wieder hinaus.

Die Einsatzkräfte versuchten am Freitagabend zunächst, die 13-Jährige ohne technische Hilfsmittel zu befreien. Nachdem dies keinen Erfolg gebracht hatte, wurde der Trockner zerlegt und die Trommel freigelegt. Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes beruhigten die Jugendliche und versorgten sie medizinisch.

Zustand des Mädchens verschlechterte sich während Einsatz

Inzwischen verschlechterte sich der Zustand des Mädchens. Es klagte über Schmerzen, und ihre Augen fielen immer wieder zu, wie ein Mödlinger Feuerwehrmann der Deutschen Presse-Agentur schilderte. Deshalb sei schließlich eine hydraulische Schere zum Einsatz gekommen, um letzte Verkleidungsteile zu entfernen und das Kind zu retten, sagte er.

Die 13-Jährige wurde mit Schmerzen im Arm-, Schulter- und Bauchbereich in ein Krankenhaus gebracht. Nach abschließender Sicherung des Wäschetrockners und der Waschküche rückte die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften wieder ein.

Warum das Mädchen in den Trockner geklettert war und wie lange sie bis zum Eintreffen der Feuerwehr dort war, war vorerst nicht bekannt.