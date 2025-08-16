In den letzten Jahren hat ein über 80-Jähriger aus dem Raum Braunschweig Beträge im Gesamtwert von zwei Millionen Euro für den guten Zweck gespendet. Warum er anonym bleiben will.

Anonym will er bleiben, ein älterer Herr aus dem Raum Braunschweig, auch wenn er im großen Stil Spenden an wohltätige Zwecke in der Region verteilt. Das schafft er mithilfe einer Kontaktperson: Stefani Koch von der Braunschweiger Zeitung.

"Es geht ihm nicht um den Ruhm. Sonst würde er es ja tatsächlich mit großem Brimborium jedes Mal selber persönlich überbringen", erklärt Stefani Koch.

Es geht dem Spender darum, denen Geld zukommen zu lassen, die das wirklich gut gebrauchen können. „ Stefani Koch, Ressortleiterin Süd, Braunschweiger Zeitung

Vermögen auflösen und Gutes tun

Stefani Koch hat die Aufgabe von ihrem Vorgänger übernommen. Schon seit Jahren helfen Mitarbeiter der Lokalzeitung dem Senior bei der Verteilung des Geldes. Bei wie vielen Geldübergaben aber genau, das können sie nicht sagen. "Wir konnten ja nicht ahnen zu Beginn […], dass es solche Ausmaße annimmt." Also habe man es nicht dokumentiert. Doch: Inzwischen sind es mehr als zwei Millionen Euro an Spenden.

Das Ziel des Seniors: Sein Vermögen noch vor dem Tod selber auflösen und es wohltätigen Zwecken zugutekommen kommen lassen. Mit Briefen kommuniziert er mit Stefani Koch und übergibt ihr das Geld an vereinbarten Treffpunkten.

Zahlreiche Einrichtungen profitieren

Viele Einrichtungen haben schon von der Großzügigkeit des Spenders profitiert. Das Braunschweiger Tierheim etwa oder eine Suppenküche in Wolfenbüttel. Dorthin ging auch eine der aktuellsten Spenden.

Für die Einrichtung ist es schon das dritte Mal. Jeweils 10.000 Euro schickte der Spender. Damit ist der Hauptteil der Ausgaben der Suppenküche in der kalten Jahreszeit gedeckt. "Die Kosten in der Saison vom 1. November bis 31. März belaufen sich ungefähr auf 12.000 Euro", erzählt die Leiterin der Suppenküche Anja Kröger.

Es geht um mehr als Essen

Die Spendengelder erleichtern es, das Angebot aufrechtzuerhalten, wie zum Beispiel ein vollwertiges Frühstück für nur 50 Cent. Der ehemalige Altenpfleger Jan Markraf erzählt, dass es dabei aber nicht nur ums Frühstücken gehe. Es kommen lange nicht nur finanziell Bedürftige. Viele Menschen kommen auch, um Gemeinschaft zu haben, um sich weniger einsam zu fühlen.

Ich komme gerne her, mir hat es über manches weggeholfen. „ Inge Sommer, Rentnerin

Als würden die großzügigen Spenden die Empfänger nicht schon erfreuen, gestaltet der über 80-jährige Gönner als i-Tüpfelchen jeder Einrichtung ein selbstgebasteltes Spendenposter. Sie sind bunt, zum Aufheben und erinnern an den anonymen Gönner.