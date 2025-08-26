Valerie von Medinger aus Lauben im Oberallgäu wird seit dem 5. August vermisst. Die zweifache Mutter verschwand nach einem Streit. Die Polizei sucht intensiv nach der 36-Jährigen.

Die Polizei sucht nach Valerie von Medinger aus Lauben in Bayern. Seit Anfang August ist die Mutter zweier Kinder als vermisst gemeldet. 26.08.2025 | 3:01 min

Am Abend des 5. August 2025 verlässt Valerie von Medinger, zweifache Mutter und tiermedizinische Fachangestellte, nach einem Streit mit ihrem Lebensgefährten das Haus in Lauben im Oberallgäu. Sie setzt sich in ihren Mercedes und fährt los - offenbar Richtung Pferdestall nach Erkheim, rund fünf Kilometer entfernt. Es ist das letzte Mal, dass ihr Partner und die Kinder, acht Jahre und ein Jahr alt, sie sehen.

Gegen 21:30 Uhr hat sie letztmalig Handykontakt zu Angehörigen. Danach verliert sich jede Spur. Zwei Tage später meldet die Familie sie als vermisst.

Polizei bislang ohne Spur von Valerie von Medinger

Die Polizei reagiert sofort: Am Pferdestall der 36-Jährigen bei Erkheim wird ihr Wagen gefunden. Spürhunde nehmen ihre Fährte auf, folgen ihr über den Hof - bis die Spur auf der Straße abbricht. Ermittler vermuten, dass die Frau in ein anderes Auto gestiegen sein könnte.

Mit Hubschraubern, Drohnen und vielen Helfern durchsuchen die Beamten das Gelände. Doch trotz intensiver Bemühungen bleibt die Frau verschwunden.

Geldbeutel in Landsberg entdeckt

Einen ersten Hinweis gibt es am 9. August: Der Geldbeutel der Vermissten liegt auf einem Baumarktparkplatz in Landsberg am Lech - fast 50 Kilometer entfernt. Der Ort liegt auf halber Strecke nach München, wo Valerie von Medinger geboren wurde. Ob sie selbst dort war oder der Fundort gezielt gewählt wurde, ist offen.

Für die Polizei ist der Fund ein Rätsel. Die Ermittler vermuten, dass die Frau dort in ein anderes Auto gestiegen ist. Ob freiwillig, ist unklar.

Nach Rettung seiner Kinder : Deutscher Tourist im Comer See vermisst Im Comer See in Italien wird ein deutscher Tourist vermisst. Der Mann hatte seine Kinder aus dem See gerettet, seitdem fehlt von ihm jede Spur. mit Video

Unfall, Gewaltverbrechen oder freiwilliges Verschwinden?

Seitdem führt die Kriminalpolizei Memmingen die Ermittlungen. Die Sonderkommission trägt den Namen "Koppel". Ein Unfall, ein freiwilliges Verschwinden oder ein Gewaltverbrechen - alle Szenarien stehen im Raum.

Die Familie glaubt nicht daran, dass Valerie freiwillig gegangen ist. Erst wenige Tage zuvor hatten sie gemeinsam die Taufe der Tochter gefeiert. "Das passt nicht zu ihr", sagt auch ihr Arbeitgeber Christoph Hinterseher.

Spurensuche in kalter Nacht: Die Kommissare suchen eine demente Frau, die vermisst wird. Ihre Kollegen werden von einem Randalierer angegriffen, ein Rettungseinsatz eskaliert. 13.06.2025 | 26:11 min

Laubener bangen um vermisste Mutter

Die 1.400-Einwohner-Gemeinde Lauben ist tief verunsichert. Bürgermeister Reiner Rößle erinnert im Interview daran, wie sehr Valerie sich in die Dorfgemeinschaft eingebracht hat - sei es durch die Betreuung von Kindern oder die enge Verbindung zur Schule. "Sie war ein fester Teil unseres Ortes", sagt er.

Viele im Dorf hoffen, dass sie bald zurückkehrt. Doch die Unsicherheit wächst mit jedem Tag.

Offene Fragen im Fall Valerie von Medinger

Warum verschwand die zweifache Mutter an jenem Sommerabend? Wer hat ihren Geldbeutel in Landsberg abgelegt? Und die wichtigste Frage: Ist Valerie von Medinger noch am Leben?

Die Ermittler suchen weiter. Angehörige, Freunde und die Gemeinde hoffen auf Antworten - und darauf, dass sich das Rätsel um die verschwundene Mutter bald aufklärt.