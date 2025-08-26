Im Comer See in Italien wird ein deutscher Tourist vermisst. Der Mann hatte seine Kinder aus dem See gerettet, seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Im Comer See wird ein Mann vermisst, der seine Kinder aus dem Wasser retten wollte.

Ein deutscher Tourist wird im Comer See in Italien vermisst. Der Mann soll bei Dorio, am Ostufer des berühmten italienischen Ferienortes in der Provinz Lecco, von einem Boot ins Wasser gesprungen sein, um seine beiden Kinder zu retten, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Die Feuerwehr sagt demnach, dass am Mittwoch von Sardinien ein ferngesteuerter Unterwasserroboter eintreffe, der eine genauere Suche ermöglichen soll.

Gefahren durch kalte Wassertemperaturen in Badeseen werden oft unterschätzt

Die Kinder seien in Sicherheit, der Mann aber nicht mehr aufgetaucht. Die Feuerwehr bestätigte einen Einsatz vor Ort. Der Comer See liegt etwa 80 Kilometer nördlich von Mailand und gehört zu den bekanntesten Ferienregionen Italiens. Nähere Hintergründe sind im Moment nicht bekannt.

An Badeseen gilt aber grundsätzlich, dass die Temperaturen im Wasser oftmals falsch eingeschätzt werden, bevor Badende ins Wasser gehen. Der von der Sonne aufgeheizte Körper trifft dann auf eher kühleres Wasser, das vor allem in tieferen Wasserschichten zu körperlichen Problemen führen kann.

DLRG fordert Westenpflicht für Kinder auf Booten

Besonders für Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen könne das gefährlich werden, bis zum Kollaps, heißt es beim DLRG.

Die Gefahr ist oft nicht ersichtlich, von außen sieht alles ruhig aus, aber unter Wasser können genannte Gefahren lauern. „ DLRG-Sprecher Martin Holzhause, DLRG-Sprecher

Tückisch dabei ist, dass die Wasseroberfläche häufig durch die Sonne leicht aufgeheizt ist und die tieferen Wasserschichten oft kühler sind, sagt Martin Holzhause im Gespräch mit ZDFheute.

Das gilt ähnlich in Flüssen, wenn es auch nicht die größte Gefahr für Badende ist. Zu den größten Gefahren zählt die DLRG Strömungen, den Schiffsverkehr und mögliches Treibholz. Deswegen fordert die DLRG eine Westenpflicht vor allem für Kinder, die sich auf "Booten und Sportgeräten wie Stand-up-Paddle-Boards" befinden.

Badeunfälle sorgen für Schwimmverbote im Rhein

Heute hat die Stadt Krefeld als vierte Stadt in Deutschland das Baden im Rhein verboten. Ähnliche Verbote hatten auch Düsseldorf, Neuss und Meerbusch verhängt. Hintergrund der Verbote sind zahlreiche Badeunfälle, die sich Jahr für Jahr im Rhein ereignen.

In Köln soll im September über ein Badeverbot entschieden werden. Nach Angaben der Krefelder Stadtverwaltung gilt als Baden das "planmäßige Verweilen mit dem Körper in mehr als jeweils knöcheltiefem Wasser". Insbesondere gelte dies für das Schwimmen, Waten oder Spielen im Wasser. Verstöße werden demnach mit bis zu 1.000 Euro geahndet.

