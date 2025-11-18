Polizei Kassel sucht Zeugen: Leiche in Garage identifiziert

Sie wollten eigentlich nur ihre Garage aufräumen - und fanden eine Leiche mit abgetrenntem Kopf. Nach einem knappen Jahr hat die Polizei nun eine Spur und sucht Zeugen.

In einer Garage in Hessen finden zwei Frauen beim Ausräumen der Besitztümer ihres Vormieters eine Leiche im Besenschrank. Bei dem Toten handelt es sich um einen seit vier Jahren vermissten Mann. 18.11.2025 | 2:31 min

Die Polizei in Kassel hat wohl entscheidende Ermittlungsergebnisse im Fall eines in einer Garage tot aufgefundenen Mannes erziehlt. Der Leichnam des Mannes war von Nicole G. am 20. November 2024 in Kassel entdeckt worden.

Nicole G.s Tochter Michelle hatte eine Garage neu angemietet. Die beiden begannen, die Garage auszuräumen, in dem Raum befand sich Gerümpel, offenbar vom Vormieter der Garage. Darunter war auch ein alter Besenschrank. Als Michelle und Nicole G. ihn aus der Garage schaffen wollten, brach dessen Rückwand heraus und sie entdeckten den Leichnam.

Der Kopf kullerte raus, es war ein ekliges Gefühl. „ Nicole G., Mutter der Pächterin

Seitdem ermittelt die Polizei Nordhessen in dem Fall. Nach einem knappen Jahr hat sie nun Ergebnisse.

Polizei Nordhessen setzt Belohnung aus

Die Ermittler wissen jetzt:

bei dem Opfer handelt es sich um Jürgen H.

das Opfer ist gewaltsam zu Tode gekommen

zum Zeitpunkt des Todes war Jürgen H. 57 Jahre alt

das Opfer wurde seit 2020 vermisst

der Leichnam lag vier Jahre in der Garage

Jürgen H. wurde zuletzt am 25.05.2020 im Bereich der Anlage Süd des Naturheilvereins Kassel 1891 e.V. lebend gesehen, wo er selbst eine Parzelle gemietet hatte.

Zusätzlich zu diesen Erkenntnissen, sucht die Polizei Zeugen. Sie hat mittlerweile auch ein Foto von Jürgen H. veröffentlicht.

Dieses Bild von Jürgen H. hat die Polizei Nordhessen veröffentlicht - der Mann wurde offenbar Opfer eines bislang ungeklärten Gewaltverbrechens. Quelle: Polizei Nordhessen

Außerdem hat die Polizei verschiedene DNA-Spuren gefunden, weshalb sie davon ausgeht, dass es sich um mehrere Täter handelt. Für Hinweise, die zur Aufklärung des Falles führen ist eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.