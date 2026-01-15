  3. Merkliste
Frankfurt: Suche nach vermisstem achtjährigem Noah ausgeweitet

Seit Mittwochmorgen vermisst:

|

Die Polizei sucht in Frankfurt mit einem Großaufgebot nach dem achtjährigen Noah. Er verschwand am Mittwoch offenbar in der Nähe seiner Schule im Bahnhofsviertel.

Polizistin steht vor einem Wagen mit der Aufschrift Rettungshunde

Der achtjährige Noah wurde am Mittwoch nahe seiner Schule abgesetzt, kam aber nicht zum Unterricht. Die Polizei sucht stadtweit, wertet Videos aus, durchkämmt den Main - ein Schulranzen wurde gefunden.

15.01.2026 | 0:38 min

In Frankfurt sucht die Polizei weiterhin nach dem achtjährigen Noah, der seit Mittwoch vermisst wird. Die Suche wurde am Donnerstag ausgeweitet, unter anderem kreiste ein Hubschrauber über der Stadt.

Auch die Weißfrauenschule im Bahnhofsviertel, wo der Junge am Mittwochmorgen von einem Fahrdienst abgesetzt worden war, wurde erneut durchsucht - ohne Erfolg. Dabei war auch ein Hund im Einsatz.

Bild des in Frankfurt vermissten Jungen Noah R.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem in Frankfurt vermissten achtjährigen Noah.

Quelle: Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Laut Polizei war der Junge zwar morgens zur Schule gebracht worden, suchte den Unterricht aber anschließend nicht auf. Am Donnerstagmorgen wurde in der Nähe des Schulgebäudes ein Schulranzen gefunden, der mit hoher Wahrscheinlichkeit dem Jungen gehört, wie ein Polizeisprecher sagte.

Suche in der gesamten Stadt

Die Polizei suchte am Donnerstag im gesamten Stadtgebiet nach dem Jungen - alle Streifen seien eingebunden, sagte ein Sprecher. Zudem sollten Videoaufzeichnungen aus der Nähe der Schule ausgewertet werden. Die Wasserschutzpolizei suchte am Main, der sich in wenigen hundert Metern Entfernung befindet.

Auch im familiären Umfeld des Jungen wird ermittelt. Dies sei üblich in solchen Vermisstenfällen, hieß es von der Polizei. Weitere Angaben zu möglichen Hintergründen gab es zunächst nicht.







Immer mehr Hinweise aus der Bevölkerung

"Wir gehen auch diversen Hinweisen nach", sagte der Sprecher. Es gingen immer mehr davon ein. Bereits am Mittwoch hätten Polizisten sowohl die Schule als auch die bekannten Anlaufstellen des Jungen abgesucht.

Die Polizei sucht zudem nach Menschen, die den Jungen nach 8 Uhr am Mittwochmorgen gesehen haben. Er sei etwa 135 Zentimeter groß und trage eine schwarze Daunenjacke sowie eine grün-gelb-blaue Pudelmütze.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress in dem Beitrag "Suche nach Noah - Ranzen gefunden" am 15.01.2026 um 19:58 Uhr.
