In Berlin kursiert eine Drohung gegen mehrere Schulen, doch die Polizei spricht von gezielter Desinformation. Eine konkrete Gefahr besteht nach aktuellem Stand nicht.

Die Polizei in Berlin geht bei den Anschlagsdrohungen gegen Berliner Schulen von Desinformation aus. Quelle: dpa

Eine über mehrere Messenger-Dienste verbreitete angebliche Anschlagsankündigung gegen rund 20 Schulen in Berlin sorgt in der Hauptstadt für Unruhe. Bei der Polizei sind über den Notruf mindestens 900 Anrufe eingegangen, wie ein Sprecher mitteilte.

Nach Einschätzung der Polizei handelt es sich bei der Ankündigung um "Falschinformationen, die gezielt Ängste schüren sollen". Die Polizei warnte auf der Plattform X vor Desinformation und Fake News.

Anschlagsdrohung löst Verunsicherung in Eltern-Chatgruppen aus

Es gibt zahlreiche Reaktionen im Netz auf den Hinweis der Polizei. Die Elternchats "laufen gerade Sturm", heißt es. Ein Vater schreibt: "Mein Sohn hat mir das Video mit der Drohung gezeigt; er hat Angst, und seine Klassenkameraden auch. Sie werden morgen nicht zur Schule gehen. Ich habe auch Angst. Bitte unternehmen Sie etwas."

Hinweise auf Gefährdungen oder konkrete Bedrohungen liegen uns nicht vor. „ Polizei Berlin

Die Nachricht mit der Androhung wurde in mehreren Schulgruppen weitergeleitet, etliche Einrichtungen werden darin namentlich genannt.

Berliner Polizei leitet Ermittlungen ein

Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen Störung des öffentlichen Friedens durch eine Androhung von Straftaten. Geprüft werde nun, wer hinter der Verbreitung der Nachricht steckt. Künftig wolle die Polizei aufgrund der viralen Wirkung ihre Präsenz verstärken. Details seien in Planung, hieß es.