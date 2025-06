Bayern: 15-Jähriger bei Streit erstochen - Junge Frau in U-Haft

Nach einem Streit unter jungen Menschen in Bayern stirbt ein 15-Jähriger durch Messerstiche. Eine 19-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

15-Jähriger bei Streit in Bayern erstochen

19-Jährige in U-Haft

Im Pleinfelder Gemeindeteil Ramsberg (Bayern) werden nach der Tat Spuren gesichert. Quelle: dpa

Bei einem Streit zweier Gruppen von jungen Leuten ist in Bayern ein 15-Jähriger durch Messerstiche ums Leben gekommen. Die Polizei nahm kurz nach der Tat eine 19-Jährige in der Nähe des Tatorts fest.

Die junge Frau kam am Sonntagabend in Untersuchungshaft, nachdem ein Richter Haftbefehl erlassen hatte. Sie soll den Jugendlichen bei einer Auseinandersetzung in der Nähe des Bahnhofs im Pleinfelder Gemeindeteil Ramsberg tödlich verletzt haben.

Laut Polizei war es am Samstagabend gegen 21.30 Uhr zuerst zu einer verbalen und später zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppen gekommen. Der 15-Jährige sei dabei mit einem Messer so schwer verletzt worden, dass er trotz Wiederbelebungsversuchen der alarmierten Polizisten vor Ort starb.

Anlass für Streit fremdenfeindliche Beleidigungen?

Der Anlass für den Streit sei noch Gegenstand der Ermittlungen, sagte Polizeisprecher Michael Petzold am Montag. Es würden aber "Verdachtsmomente" geprüft, die auf Beleidigungen - "möglicherweise mit fremdenfeindlichem Hintergrund" zum Nachteil des 15-Jährigen - als Auslöser für den Streit hindeuteten.

Unklar sei auch, warum die junge Frau ein Messer mit sich geführt habe. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde nach Polizeiangaben in der Nähe des Tatorts gefunden. Um welche Art von Messer es sich handele, sagte Petzold aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Dieses sei jedoch kein verbotener Gegenstand nach dem Waffengesetz gewesen.

Polizei: Gruppen trafen zufällig aufeinander

Fest steht nach Angaben der Polizei mittlerweile, dass die beiden Gruppen von jungen Leuten am Samstagabend zufällig am Bahnhof aufeinandergetroffen waren. In der Gruppe um die 19-Jährige seien fünf bis acht Personen aus Nürnberg gewesen. Der 15-Jährige aus der Region sei mit ein bis zwei Bekannten unterwegs gewesen.

Weshalb die Nürnberger Gruppe in Ramsberg gewesen sei, werde noch ermittelt, sagte Petzold. Ein Zusammenhang mit dem Elektrofestival Burning Beach am etwa einen Kilometer vom Tatort entfernten Großen Brombachsee gebe es aber nicht. Der See gilt im Großraum Nürnberg als beliebtes Freizeitgebiet.

