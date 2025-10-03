Der US-Kletterer Balin Miller ist im Yosemite Nationalpark tödlich verunglückt. Der 23-Jährige stürzte am El Capitan bei einer Solo-Besteigung in den Tod.

Kletterstar aus Alaska kommt bei Sturz vom El Capitan ums Leben

Der 23-jährige Kletterstar Balin Miller ist bei einem Kletterunfall an der berühmten Felsformation El Capitan im Yosemite Nationalpark im US-Bundesstaat Kalifornien ums Leben gekommen. Dies bestätigte die Mutter des 23-Jährigen am Mittwoch (Ortszeit).

Unfall bei Solo-Kletterei am El Capitan

"Er kletterte seit seiner Kindheit", sagte sie. "Sein Herz und seine Seele gehörten ganz dem Klettern". Er habe das Klettern geliebt und es sei ihm nie um Geld oder Ruhm gegangen.

Die Parkverwaltung erklärte in einer Stellungnahme, dass sie den Vorfall prüfen werde. Park Ranger und Rettungskräfte hätten sofort reagiert. Der Bruder des Gestorbenen erklärte, dass Miller auf der 730 Meter hohen Route "Sea of Dreams" im sogenannten Lead-Rope-Solo unterwegs gewesen sei. Diese Klettertechnik erfordert, dass man sich im Vorstieg selbst sichert.

Bruder erinnert an Mentor und Vorbild

Laut seinem Bruder, der selbst klettert, hatte Miller den Aufstieg bereits abgeschlossen und war gerade dabei, seine Ausrüstung hochzuziehen, als der Unfall passierte. "Ich bin sein älterer Bruder, aber er war mein Mentor", sagte er.

Miller erlangte internationale Bekanntheit

Miller war ein erfahrener Alpinist, der internationale Anerkennung erlangte, als er als Erster die "Slovak Direct"-Route am Mount McKinley solo bestieg. Für diese technisch anspruchsvolle Route benötigte er 56 Stunden, wie er im Juni auf Instagram berichtete.

El Capitan ist eine der beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten des Yosemite Nationalparks. Die steile Granitwand, etwa 915 Meter hoch, zieht Kletterer aus aller Welt an.