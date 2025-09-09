Jugendwort 2025 gesucht: Das sind die Top 3

Top 3 stehen fest:Das crazy: Suche nach Jugendwort geht ins Finale
Aura, cringe oder I bims - so lauteten Jugendwörter in den vergangenen Jahren. Für 2025 stehen die drei Finalisten fest. Was sie bedeuten und wie sie verwendet werden.
Die Floskeln "checkst du" und "das crazy" sowie "goonen" sind die drei Finalisten im Rennen um das Jugendwort des Jahres 2025. Das hat der Langenscheidt-Verlag, auf dessen Website jetzt die finale Abstimmung bis zum 8. Oktober läuft, an diesem Dienstag mitgeteilt. Verkündet wird das Jugendwort 2025 am 18. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse.
Der Verlag sprach von einer Rekordbeteiligung bei der Auswahl der drei Finalisten aus insgesamt zehn Vorschlägen. Es seien Stimmen im hohen sechsstelligen Bereich abgegeben worden, sagte Patricia Kunth, die bei Langenscheidt für das Jugendwort des Jahres verantwortlich ist.
Die drei Favoriten - mit Beispielen aus dem Alltag:
- "Checkst du": Wird oft am Ende eines Satzes genutzt, um sicherzugehen, dass das Gegenüber wirklich versteht, worum es geht. Beispiel: "Ich erklär’s dir jetzt zum letzten Mal, checkst du?"
- "Das crazy": Allzweckfloskel, wenn man sprachlos ist oder keine Lust auf eine richtige Antwort hat. Vergleichbar mit "Aha" oder "Okay". Beispiel: "Er hat ihr einfach vor dem ganzen Kurs einen Antrag gemacht! - das crazy."
- "Goonen": Slangwort für stundenlange Selbstbefriedigung und exzessive Pornosucht. Der Begriff steht auch für die dauerhafte sexuelle Stimulation ohne Höhepunkt.
Ursprünglich sind zehn Vorschlägen ins Rennen gegangen - diese Begriffe sind rausgeflogen:
"Für uns gehören auch sexuelle Begriffe zur Jugendsprache", betont das Langenscheidt-Gremium - und schiebt gleichzeitig eine Warnung nach: "Langes Selbstbefriedigen kann eine Dopaminsucht begünstigen und zu einer ungesunden Beziehung mit der eigenen Sexualität führen."
Jugendwörter von Fremdscham bis Handy-Sucht
Das "Jugendwort des Jahres" gibt es seit 2008. Damals wurde "Gammelfleischparty" als Synonym für eine Ü-30-Party gekürt. Im vergangenen Jahr gewann "Aura", was die Ausstrahlung einer Person bezeichnet.
- Aura (2024): bezieht sich auf die persönliche Ausstrahlung oder den Status, oft scherzhaft verwendet
- goofy (2023): tollpatschige, alberne Person oder Verhaltensweise
- smash (2022): etwas mit jemandem anfangen
- cringe (2021): peinlich, zum Fremdschämen
- lost (2020): ahnungslos, verwirrt
- Ehrenmann/Ehrenfrau (2018): guter Mensch
- I bims (2017): Ich bin's
- fly sein (2016): besonders abgehen
- Smombie (2015): Smartphone + Zombie. Personen, die beim Gehen immer aufs Handy schauen
- Läuft bei dir (2014): Gut gemacht, du hast es drauf
- Babo (2013): Boss, Chef/Chefin
- YOLO (2012): You only live once (Man lebt nur einmal)
- Swag (2011): Coolness, Lässigkeit
- Niveaulimbo (2010): sinnlose Gespräche, bei denen das Niveau stetig sinkt
- hartzen (2009): (sinnlos) herumhängen
- Gammmelfleischparty (2008): Ü-30-Party (Quelle: Langenscheidt-Verlag)
"Das Jugendwort zeigt, wie Sprache wirken kann: Jugendliche nutzen die Begriffe intuitiv, Erwachsene stolpern darüber - und die Diskussionen in den Familien gehen los", sagte Kunth vom Langenscheidt-Verlag. Manche Begriffe verschwänden nach kurzer Zeit wieder, andere blieben, weil sie gut klängen und gut genutzt werden könnten.
