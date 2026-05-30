Laos: Vier weitere Goldsucher befreien sich selbst aus Höhle

Freude in Laos: Vier weitere Überlebende des Höhlenunglücks sind frei. Sie haben es allein aus dem Berg geschafft. Die Suche nach den zwei immer noch Vermissten soll weitergehen.

Die Rettungsmission in einer Höhle in Laos ist ins Stocken geraten - die Bergung kann vorerst nicht fortgesetzt werden. Quelle: epa

Vier Goldsucher, die tagelang in einer überfluteten Höhle in Laos eingeschlossen waren, sind wieder frei und in Sicherheit.

Sie hätten es am Nachmittag (Ortszeit) allein geschafft, sich aus dem Berg zu befreien, sagte der an der Rettungsmission beteiligte Höhlentaucher Josh Richards der Deutschen Presse-Agentur. Auch der US-Sender CNN bestätigte diese Angaben. Von zwei weiteren Vermissten fehlt nach wie vor jede Spur.

Rettungsmission pausierte - Risiko zu groß

Kurzfristige Hilfe von außen für die nun Freien war nicht zu erwarten gewesen: Nach der erfolgreichen Rettung des ersten eingeschlossenen Goldsuchers am Freitag sollte es vorerst keinen weiteren Bergungsversuch für die übrigen vier Eingeschlossenen geben. Richards hatte gesagt, das Risiko für weitere Bergungsversuche sei derzeit zu hoch.

Am Mittwoch hatten die Rettungsteams nach mehr als einer Woche fünf der vermissten Goldsucher in einer überfluteten Höhle in Laos lebend gefunden. 27.05.2026 | 0:19 min

Überlebende Goldsucher gesundheitlich angeschlagen

Die Zeit für die Überlebenden drängte, inzwischen gab es gesundheitliche Probleme. So hätten einige Hautprobleme wegen der Feuchtigkeit und andere Magen- und Darmprobleme, sagte Kengkard Bongkawong aus dem thailändischen Rettungsteam in einem Telefoninterview mit CNN. Ein weiteres Problem war der Sauerstoffmangel: Die Luft in der Kammer und in den engen Tunneln war Berichten zufolge sehr schlecht.

Die Goldsucher waren vor rund zehn Tagen in der Höhle von Fluten und einem Erdrutsch überrascht worden. Vorausgegangen war heftiger Monsunregen. Seither harrten sie Hunderte Meter vom Eingang entfernt in einer engen Kammer aus.

Auch die Einsatzteams waren inzwischen völlig erschöpft, sagte Richards. Mehrere internationale Spezialisten aus verschiedenen Ländern unterstützten seit Tagen die Einsatzkräfte vor Ort.

Suche nach zwei Vermissten soll weitergehen

Im Laufe des Tages soll Berichten zufolge die Suche nach den zwei noch vermissten Männern weitergehen. Bislang fehlt von ihnen jede Spur, obwohl ein großer Teil der Höhle bereits abgesucht wurde. Die Hoffnung, sie noch lebend zu finden, gilt als gering. "Wir haben nicht mehr viele Orte übrig, an denen wir suchen können", erklärte der finnische Höhlentaucher Mikko Paasi bereits am Freitag.

Es gebe in den bislang unzugänglichen Bereichen der Höhle keine trockenen Stellen, an denen Menschen eine Woche lang hätten überleben können, betonte er.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.