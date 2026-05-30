Laos: Vier weitere Goldsucher befreien sich selbst aus Höhle

Rettungsmission pausierte:Höhlenunglück in Laos: Vier Überlebende befreien sich selbst
Freude in Laos: Vier weitere Überlebende des Höhlenunglücks sind frei. Sie haben es allein aus dem Berg geschafft. Die Suche nach den zwei immer noch Vermissten soll weitergehen.
Vier Goldsucher, die tagelang in einer überfluteten Höhle in Laos eingeschlossen waren, sind wieder frei und in Sicherheit.
Sie hätten es am Nachmittag (Ortszeit) allein geschafft, sich aus dem Berg zu befreien, sagte der an der Rettungsmission beteiligte Höhlentaucher Josh Richards der Deutschen Presse-Agentur. Auch der US-Sender CNN bestätigte diese Angaben. Von zwei weiteren Vermissten fehlt nach wie vor jede Spur.
Rettungsmission pausierte - Risiko zu groß
Kurzfristige Hilfe von außen für die nun Freien war nicht zu erwarten gewesen: Nach der erfolgreichen Rettung des ersten eingeschlossenen Goldsuchers am Freitag sollte es vorerst keinen weiteren Bergungsversuch für die übrigen vier Eingeschlossenen geben. Richards hatte gesagt, das Risiko für weitere Bergungsversuche sei derzeit zu hoch.
Überlebende Goldsucher gesundheitlich angeschlagen
Die Zeit für die Überlebenden drängte, inzwischen gab es gesundheitliche Probleme. So hätten einige Hautprobleme wegen der Feuchtigkeit und andere Magen- und Darmprobleme, sagte Kengkard Bongkawong aus dem thailändischen Rettungsteam in einem Telefoninterview mit CNN. Ein weiteres Problem war der Sauerstoffmangel: Die Luft in der Kammer und in den engen Tunneln war Berichten zufolge sehr schlecht.
Die Goldsucher waren vor rund zehn Tagen in der Höhle von Fluten und einem Erdrutsch überrascht worden. Vorausgegangen war heftiger Monsunregen. Seither harrten sie Hunderte Meter vom Eingang entfernt in einer engen Kammer aus.
Auch die Einsatzteams waren inzwischen völlig erschöpft, sagte Richards. Mehrere internationale Spezialisten aus verschiedenen Ländern unterstützten seit Tagen die Einsatzkräfte vor Ort.
Suche nach zwei Vermissten soll weitergehen
Im Laufe des Tages soll Berichten zufolge die Suche nach den zwei noch vermissten Männern weitergehen. Bislang fehlt von ihnen jede Spur, obwohl ein großer Teil der Höhle bereits abgesucht wurde. Die Hoffnung, sie noch lebend zu finden, gilt als gering. "Wir haben nicht mehr viele Orte übrig, an denen wir suchen können", erklärte der finnische Höhlentaucher Mikko Paasi bereits am Freitag.
Es gebe in den bislang unzugänglichen Bereichen der Höhle keine trockenen Stellen, an denen Menschen eine Woche lang hätten überleben können, betonte er.
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