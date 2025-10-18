Gutshäuser in Mecklenburg-Vorpommern:Wie ein Gutshausretter ein regionales Kulturdenkmal bewahrt
von Madeleine Berg, Anja Kapinos und Anne Stadtfeld
Philipp Kaszay restauriert das Gutshaus Kobrow in Mecklenburg-Vorpommern und bewahrt damit ein Stück Gutshaus-Geschichte. Mit Geduld und Handarbeit rettet er so ein Kulturdenkmal.
Es staubt heftig, immer wieder bröckelt es herab. Mittendrin steht Philipp Kaszay, mit einem Stemmhammer in der Hand. Stück für Stück legt der 48-Jährige ein zugemauertes Fenster frei.
Seit 14 Jahren ist das der Alltag des gelernten Bauzeichners, denn: Philipp Kaszay hat ein altes Gutshaus in Mecklenburg-Vorpommern gekauft. Seitdem renoviert er unermüdlich sein Gutshaus Kobrow und bewahrt damit ein Stück regionales Kulturgut vor dem Verfall.
In Mecklenburg-Vorpommern gibt es 2.000 Gutshäuser
Philipp Kaszays Gutshaus ist eines von 2.000 Gutshäusern in Mecklenburg-Vorpommern - in keinem anderen Bundesland stehen so viele Gutshäuser wie hier. Weil das Gebiet des heutigen Mecklenburg-Vorpommern seit Jahrhunderten mit zum Ostelbischen Raum gehörte, in dem die Gutswirtschaft verbreitet war, finden sich hier die meisten Gutshäuser.
Die meisten Gutshaus-Eigentümer wurden nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 von der sowjetischen Besatzungsmacht enteignet. Ihre Gutshäuser wurden dann in der DDR als Kindergärten und Verwaltungen genutzt oder zur Materialgewinnung abgerissen, weiß Manfred Achtenhagen, Gutshaus-Makler und Experte für die Geschichte der Gutshäuser.
Die meisten Gutshäuser befinden sich in Privatbesitz
Nach der Wende 1990 wurden die noch erhaltenen Gutshäuser teils privatisiert. Heute stehen etwa 1.000 der Gutshäuser in Mecklenburg-Vorpommern unter Denkmalschutz, mit entsprechend strengen Auflagen für eine Sanierung. Die meisten Gutshäuser stammen aus dem 19. Jahrhundert, um die 90 Prozent der Gutshäuser befinden sich in Privatbesitz, rund 17 Prozent von ihnen stehen leer und sechs Prozent sind direkt vom Verfall bedroht.
Die Ursachen dafür sind vielfältig. In vielen Fällen fehlen Konzepte für die Nutzung, die Besitzverhältnisse sind unklar oder die Sanierungskosten wegen der Vorgaben zur Einhaltung des Denkmalschutzes schlicht zu hoch. Auch dem Gutshaus Kobrow hätte dieses Schicksal gedroht, wenn Philipp Kaszay es nicht gekauft und saniert hätte.
Gutshaus Kobrow: "Ohne Geduld funktioniert hier gar nichts"
Nach einem Schicksalsschlag hat Philipp Kaszay 2011 das 1.400 Quadratmeter große Gutshaus in Kobrow gekauft. Einst vom adeligen Ernst August von Bülow um 1860 erbaut und mittlerweile unter Denkmalschutz stehend, stand das Gutshaus leer und war sich selbst überlassen. Bis Philipp Kaszay es kaufte, auch wenn das Haus mit 31 Zimmern damals sehr baufällig war.
Philipp Kaszay ist von Ulm nach Ludwigslust-Parchim gezogen
Doch Philipp Kaszay ist dem Charme des "hässlichen Kastens" erlegen: Zusammen mit seiner damals dreieinhalbjährigen Tochter Paula zog er von Ulm in die kleine Gemeinde Kobrow im Landkreis Ludwigslust-Parchim - fernab von Ballungszentren, mitten auf dem Land.
Seitdem renoviert und restauriert der 48-Jährige die Großbaustelle mehr oder weniger in Eigenregie - Handwerkermangel, Bürokratie und finanziellen Engpässen zum Trotz. Und erweckt das Gutshaus aus seinem Dornröschen-Schlaf.
Altes soll bestehen bleiben
Dabei solle die "Kobrow’ische Patina" bestehen bleiben, das ist Philipp Kaszay wichtig. Zwei der Treppenläufe beispielsweise sind nach dem historischen Vorbild der Original-Treppe entstanden. Das Alte soll sichtbar bleiben, denn er wolle schließlich ein Stück regionales Kulturgut behalten.
Mittlerweile beherbergt das Gutshaus Kobrow vier Ferienwohnungen, doch fertig ist Philipp Kaszay mit den Renovierungsarbeiten in seinem Gutshaus noch lange nicht. Dennoch ist es sein Herzensprojekt und gleichzeitig ein wertvoller Beitrag zum Erhalt des regionalen Kulturguts Gutshaus.
