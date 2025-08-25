Aurich: Petition für Geflügelhalter Smidt und seine Tiere

Beschwerde wegen Lärm und Geruch:Petition soll Herrn Smidts Tiere retten
Ludwig Smidt aus dem Landkreis Aurich hält Gänse, Hühner und Enten. Das störte Nachbarn, die sich bei Behörden beschwerten. Andere starteten eine Petition.
Ludwig Smidt ist 81 Jahre alt und hält drei unter Artenschutz stehende Gänse, Hühner und Laufenten auf seinem Grundstück in Marienhafe im Landkreis Aurich. Einigen Nachbarn wurde das offenbar zu laut und zu geruchsintensiv. Sie legten Beschwerde gegen die Haltung der Tiere beim Landkreis ein.
Deswegen soll Ludwig Smidt sich nun "im Rahmen einer Erörterung (...) zu der Angelegenheit äußern", heißt es vom Landkreis auf ZDF-Anfrage. Man werde prüfen müssen, ob "die Nutzung des fraglichen Grundstücks dem öffentlichen Baurecht widerspricht und tatsächlich eine unzumutbare Beeinträchtigung (...) besteht", so das Lansratsamt weiter.
Ludwig Smidt bekommt Unterstützung von anderen Nachbarn
Andere Nachbarn wollen Smidt wiederum unterstützen. Per online-Petition wollen sie erreichen, dass er die Tiere behalten darf, weil "sie sowohl für seine Lebensqualität als auch für die kulturelle und emotionale Bereicherung unserer Gemeinde von großer Bedeutung sind. Der Verlust dieser Tiere würde eine große Lücke in Ludwigs Leben, aber auch in unserer Gemeinschaft, hinterlassen", wie es in einem Begleittext der Petition heißt.
Zum Zeitpunkt des Entstehens dieses Textes haben bereits knapp 56.500 Menschen die Petition unterschrieben. Und noch ist keine Entscheidung gefallen. Der Landkreis Aurich stellt in Aussicht, er werde "sowohl mit den Nachbarn als auch mit dem Tierhalter erneut das Gespräch suchen mit der Absicht, eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen."
