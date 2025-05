Krefeld kämpft gegen Gänseplage

von Ina Baltes 17.07.2024 | 14:00 |

1,4 Kilogramm Kot produziert jede Gans pro Tag. In vielen Städten in Nordrhein-Westfalen sind Grünflächen und Gewässer übersäht damit. So auch in Krefeld, wo die Tiere nun auch bejagt werden.